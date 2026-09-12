"좌완 선발 상대로 유격수 보장" 부활한 김하성, 와이스 감독도 인정...가을야구도 뛴다, 토마스 IL 등재

애틀랜타 브레이브스 김하성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성이 출전 기회를 확대할 수 있는 상황이 발생했다.

애틀랜타는 12일(이하 한국시각) 외야수 레인 토마스를 10일 부상자 명단(IL)에 등재했다. 토마스는 전날 탬파베이 레이스전을 앞두고 타격 훈련을 하다 좌측 늑간(left intercostal) 부상을 입어 결장했다. 하루가 지난 뒤 전력에서 제외된 것이다.

토마스는 "경기 전 여느 때처럼 타격 연습을 했는데 갈비뼈 부위에 뭔가 삐끗한 느낌이 있었다. 몇 번 더 스윙을 해봤는데 나아지지 않았다"고 밝혔다.

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IL 기간은 열흘이지만, 최소 한 달간 결장이 불가피해 포스트시즌 중반, 즉 10월 중순까지는 출전이 어려울 전망이다.

MLB.com은 '토마스가 전력에서 이탈함에 따라 브레이브스는 좌완 선발투수를 상대할 때 기본적으로 마우리시오 두반을 좌익수로 선발 기용할 예정이며, 이에 따라 김하성이 유격수로 출전할 기회가 생겼다'며 '상대 선발이 왼손투수일 때 좌타자 마이크 야스트렘스키 대신 우타 외야수인 브루어 히클렌이 나설 수 있는 또 다른 대안'이라고 전했다.

김하성은 앞으로 상대 선발이 좌완이면 유격수로 선발 출전한다. AFP연합뉴스

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정리하면 이렇다. 상대 선발이 좌완이면 토마스가 맡았던 좌익수에 우타자인 두반과 히클렌이 선발로 출전하는데, 그 경우 김하성이 유격수로 선발라인업에 오른다는 얘기다.

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월트 와이스 감독은 "상대 선발투수가 왼손이면 마우리시오 두반이 좌익수로, 김하성이 유격수로 출전할 수 있다"고 밝혔다.

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최근 타격감을 회복한 김하성의 쓰임새가 더 확대된다는 뜻이다. 김하성은 9월 들어 6경기에 선발출전해 타율 0.353(17타수 6안타), OPS 0.801을 마크했다. 3타점과 1득점, 1볼넷도 올렸다.

지난 11일 탬파베이전에서는 9번 유격수로 선발출전해 1-0으로 앞선 8회말 1사 2,3루서 승부에 쐐기를 박는 2타점 중전적시타를 터뜨리며 3-0으로 점수차를 벌렸다.

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시즌 막판까지도 로스터에서 안정적인 위치를 확보하지 못한 김하성이 가치를 증명할 수 있는 시간을 좀더 번 셈이다. 김하성이 포스트시즌 로스터에 포함될 지 여부는 아직 결정이 나지 않은 상태지만, 지금과 같은 분위기라면 김하성이 가을야구 무대도 뛸 가능성이 높아 보인다.

애틀랜타는 좌투수를 상대할 오른손 타자들이 즐비하다. 8월 중순 이후 스윙이 살아난 김하성이 좀더 많은 타석에 들어선다면 포스트시즌 로스터에 1순위 옵션으로 선택될 것으로 예상된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com