"율예 형이 전화해서…" 드래프트에 포수 기근? 천만에, U-18 "하현승 엄준상 박근서 윤예성 호투 이끈 언성 히어로

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 포수 마스크를 쓴 강릉고 원지우. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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[스포츠조선 정현석 기자]2027 KBO 신인 드래프트를 앞두고 '포수 기근론'을 비웃듯, 제14회 아시아청소년야구선수권대회 무대에서 대한민국 18세 이하(U-18) 야구대표팀의 안방을 든든하게 지키는 유망주가 맹활약 중이다. 강릉고 출신 포수 원지우가 주인공.

원지우는 이번 대회 숙적 대만과의 일전에서 벤치가 꼽은 최고의 '언성 히어로'로 떠올랐다.

대표팀 정윤진 감독은 대만전 직후 "원지우가 타석 결과와 상관없이 수비에서 100점 만점에 100점짜리 만점 활약을 펼쳤다. 특히 뛰어난 리드 능력이 돋보였다"고 엄지를 치켜세웠다.

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5일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 덕수고-강릉고 경기. 강릉고 원지우 포수. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.05/

승부 가른 4회 도루 저지, 하현승 엄준상 박근서 윤예성 호투 이끈 '그라운드의 지휘관'

대만전의 최대 승부처는 4회말 1사 1루 위기 상황이었다. 남인환 코치는 "발 빠른 상대 2번 타자의 2루 도루를 원지우가 정확한 팝타임과 송구로 저지하면서 흐름이 대만으로 넘어가는 것을 완벽히 막아냈다"고 평가했다.

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원지우는 주자가 나갈 때마다 안정적인 블로킹과 절묘한 리드로 하현승(부산고), 엄준상(덕수고), 박근서(서울디자인고), 윤예성(인창고) 등 한국 야구의 미래를 책임질 대표팀 투수진의 어깨를 가볍게 했다.

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원지우는 "이 선수들과 함께 야구하는 게 매번 새롭다. 15세 이하 대표팀 시절에도 함께했는데, 그 사이 친구들의 투구 수준이 훨씬 높아졌다"고 감탄했다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 3회말 무사 1루 원지우가 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

하지만 정작 수혜자는 드래프트 상위권 지명을 받을 이 투수들이다. 강력한 구위를 마음껏 뿌릴 수 있었던 숨은 비결이 바로 안방마님 원지우의 든든한 조력 덕분이었기 때문이다.

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9일 타이베이 숙소에서 취재진과 만난 원지우는 "4회 위기에서 도루를 저지했을 때 말로 표현할 수 없을 만큼 기뻤다"며 "포수는 그라운드의 지휘관이다. 건물 기둥이 단단해야 무너지지 않듯, 내가 단단해야 팀 전체가 무너지지 않는다는 각오로 임하고 있다"고 힘줘 말했다.

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2할대에서 '4할 타자'로 폭풍 성장, '강릉고 선배' 이율예의 조언

초등학교 5학년 때 포수가 필요한 팀 사정상 안방을 자원했던 원지우는 고교 마지막 해 폭발적인 성장을 이뤄냈다.

지난해 2할 초반대에 머물렀던 타율을 올해 타율 0.400(80타수 32안타), 1홈런, 24타점, 27득점으로 끌어올리며 공수를 겸비한 '고교 최고 포수'로 거듭났다.

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원지우는 "프로 진출 전 마지막 1년이라 공 하나하나에 집중하자는 마음으로 적극적이고 주체적으로 임했다"고 성장 비결을 밝혔다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. SSG 이율예가 수비 훈련을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

프로 무대를 앞둔 그의 롤모델은 강릉고 직속 선배이자 SSG 랜더스의 차세대 포수로 자리매김 한 이율예다. 원지우는 "율예 형의 과감한 수비 능력과 자신감을 닮고 싶다"며 선배를 향한 존경심을 드러냈다.

이어 "대만전이 끝난 뒤 율예 형에게 전화가 왔다. 잘하고 있다면서 '포수는 수비가 가장 중요하니 타격에 연연하지 말고 수비에 집중하라'고 조언해 줬다"며 "형의 조언을 가슴에 새기고 강릉고 포수의 훌륭한 계보를 이어가겠다"고 다짐했다.

프로 구단들의 신인 지명을 앞두고 차세대 대형 포수 자원으로 국제무대를 통해 눈도장을 찍은 원지우의 거침없는 상승세에 야구계의 시선이 집중되고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com