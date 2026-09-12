'11K 압도' 1R 신성 등장, 한국 U-18 5전 전승 결승행…"태극마크 달고 부끄럽지 않게 공 던져 좋다"

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 부산공고 곽도현이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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[스포츠조선 김민경 기자] "태극마크를 달고 부끄럽지 않게 공을 던질 수 있어서 좋은 것 같다."

2027년 신인드래프트 1라운드 지명 기대주 중 하나인 부산공고 에이스 곽도현이 한국 18세 이하 야구대표팀의 결승행을 이끌었다.

곽도현은 12일 대만 타이베이 타이베이돔에서 열린 아시아청소년야구선수권대회 필리핀전에 선발 등판해 4⅔이닝 1안타 11삼진 무실점 쾌투를 펼쳐 6대0 완승을 이끌었다. 특히 슬라이더의 구위가 좋았다.

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한국은 이번 대회 5전 전승으로 결승 진출을 가장 먼저 확정했다. 한국은 슈퍼라운드 대만-일본전 승자와 결승전에서 금메달을 놓고 다툰다.

곽도현은 1회 2사 후 가르시아 크루즈 줄리안에게 좌전 안타를 맞았다. 곽도현이 이날 필리핀에 허용한 유일한 안타이자 출루였다.

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2회부터는 모든 이닝을 삼자범퇴로 끝냈다. 5회에도 삼진 2개로 빠르게 2아웃을 잡았는데, 한국 벤치는 윤예성으로 투수를 교체했다. 곽도현의 투구 수는 58개였다.

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곽도현은 "원래 벤치에서 아웃카운트 하나를 잡고 내려갈 수 있다고 해서 '그렇구나. 내가 한 타자만 잘 막고 내려가야겠다'고 생각했다. 그런데 아웃카운트 하나를 잡았는데도 교체 사인이 안 나와서 '내가 더 던질 수 있나' 내심 설??? 그러다 아웃카운트 2개를 잡고 타임이 들어와서 '여기까지구나' 싶었다. 그래도 4이닝 이상 던졌기에 만족한다"고 교체 상황을 되돌아봤다.

한국과 필리핀은 12일 대만 타이베이 타이베이돔에서 아시아청소년야구선수권대회 슈퍼라운드 마지막 경기를 치렀다. 사진제공=공동취재단

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윤예성은 남은 1⅔이닝을 21구로 끝냈다. 볼넷을 하나 기록하긴 했지만, 아웃카운트 5개 모두 삼진으로 처리했다.

곽도현은 전반적인 투구 내용과 관련해 "원래 퍼펙트를 노리진 않았지만, 최대한 점수를 안 주고 안타도 맞지 말아야겠다고 생각했다. 그런데 1회부터 갑자기 텍사스 안타가 나와서 아쉬웠다. 안우석이 잡을 뻔했는데 놓쳐서 더 아쉬웠다. 그래도 내 플레이를 하면서 점수를 주지 말자고 생각했고, 결과적으로 1안타만 허용했다. 아이싱하면서 전광판을 봤는데 1안타만 딱 적혀 있어서 아쉬웠다"고 했다.

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삼진 11개를 잡은 것과 관련해서는 "나름 일본이나 대만전에 올라오고 싶었는데, 아직 내 능력이 부족해서 나오지 못했다. 그래도 오늘(12일) 등판한 것에 감사하고 삼진을 많이 잡아서 기뻤다"고 했다.

곽도현은 "태극마크를 달고 부끄럽지 않게 공을 던질 수 있어서 좋은 것 같다"며 "무패 행진을 이어 가고 있으니 분위기를 끊으면 안 되고 계속 이어 가야겠다고 생각했다. 나름 잘 치는 팀이라고 들어서 조금 긴장했다. 그래도 경기 내용도 괜찮았고, 잘 끝난 것 같아서 좋다. 학교에서 선발이라고 했을 때는 자신 있게 던졌는데, 국가대표니까 실수하면 전 국민이 보는 거니까 잘해야겠다는 생각이 들어서 더 긴장했던 것 같다"며 웃어 보였다.

부산공고 에이스 곽도현. 사진제공=공동취재단

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com