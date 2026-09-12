'韓 역대 최초 역사' 특급 유망주, 'ML 2위' 역대급 팜인데 안 밀린다…"5년 걸릴 것" 예언 맞았네

[스포츠조선 김민경 기자] "조원빈이 우리가 기대하는 모습으로 성장하려면 3년, 4년, 혹은 5년이 걸릴 것이다."
조원빈이 2022년 1월 세인트루이스 카디널스와 국제 아마추어 계약을 하고 미국에 직행했을 때다. 당시 존 모젤리악 세인트루이스 단장의 특별 보좌관이었던 맷 슬레이터는 조원빈의 성공 가능성과 관련해 위와 같이 이야기했다.
슬레이터의 예언은 진짜였다. 조원빈은 미국 도전 5년차인 올해 드디어 제대로 빛을 보기 시작했다. 올 시즌 마이너리그 109경기에서 타율 2할7푼(374타수 101안타), 20홈런, 73타점, 30도루, OPS 0.892를 기록하며 주목을 받았다. 조원빈은 한국인 역대 최초로 마이너리그에서 20홈런-20도루를 달성해 더더욱 눈길을 끌었다.
조원빈은 루키리그부터 5년 동안 차근차근 단계를 밟아 현재 더블A까지 승격됐다. 트리플A 1년 안에 트리플A를 거치면, 빅리그 콜업도 바라볼 수 있는 단계까지 왔다.
세인트루이스는 현재 역대급 유망주 팜을 보유하고 있다는 평가를 받는다. 베이스볼아메리카 기준 팜 랭킹 2위, MLB 파이프라인 기준으로는 4위다. 내년까지는 세인트루이스가 리빌딩 시즌을 보낼 것이란 전망이 나오지만, 그사이 괜찮은 유망주를 꽤 많이 확보해 뒀다. 그중 하나가 조원빈이다.
세인트루이스 소식을 다루는 '레드버드랜츠'는 최근 세인트루이스에서 주목해야 할 야수 유망주 중에 하나로 조원빈을 꼽았다. 물론 당장 빅리그 콜업이 가능한 1, 2순위 유망주로 분류되진 않았지만, 2위 유망주 팜에서도 이름이 언급될 정도로는 자신의 입지를 다졌다.
레더버드랜츠는 '지난 2년 동안 세인트루이스는 확고한 우선순위를 보여줬다. 더 젊어지고, 더 많은 유망주를 확보하며, 그 유망주들을 잘 육성하는 것이다. 카디널스는 이 3가지 모두에서 뛰어난 성과를 거두었고, 야구계는 이들의 미래에 열광하고 있다'고 했다.
조원빈은 지난 7월 'STL스포츠페이지닷컴'과 인터뷰에서 "(처음 왔을 때는) 타격 연습을 팀 동료들과 같이 하는데, 나보다 훨씬 강하고 빠르고 잘하더라. 미국에 오지 말았어야 했나 생각했다. 진짜 너무 잘하니까. 주전 선수가 되려면 훨씬 더 노력해야겠다고 생각했다. 이렇게 힘들 줄은 몰랐다"고 고백했다.
슬레이터는 "조원빈이 가장 힘든 부분은 상대해야 하는 투수들의 수준이었다. 그런 수준의 공에 익숙하지 않았다. 미국의 야구는 더 빠르다. 더 강렬하고, 투수진이 좋으며 구속도 더 빠르다. 적응하는 데 시간이 확실히 걸렸다"고 분석했다.
5년 동안 급성장한 조원빈은 조만간 메이저리그에서 빛을 볼 수 있을 전망이다. 조원빈은 올해도 세인트루이스 40인 로스터에 포함되지 않으면 룰5 드래프트로 이적을 알아볼 수 있다.
슬레이터는 "조원빈의 미래는 아주 밝다"며 세인트루이스가 아니더라도 조원빈이 재능을 꽃피울 날이 머지 않았다고 강조했다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com