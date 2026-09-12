'LG 최다 38호' 오스틴, 또 넘겼다, 후라도 상대 연타석 동점 홈런, 홈런킹 김도영 2개 차 맹추격

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회초 LG 오스틴이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오스틴. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스 오스틴 딘이 타자 친화적 라이온즈파크에서 홈런왕 맹추격에 나섰다.

오스틴은 12일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 3번 1루수로 선발 출전, 연타석 홈런을 날렸다. 시즌 37, 38호.

코뼈 부상으로 휴식에 들어간 KIA 타이거즈 홈런킹 김도영(40홈런)을 단숨에 2개 차로 추격했다.

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1회 첫 타석에서 삼성 선발 아리엘 후라도에게 삼진으로 물러난 오스틴은 3회 두번째 타석에서 설욕에 나섰다.

0B1S에서 2구째 145㎞ 높은 패스트볼이 들어오자 여지 없이 배트를 돌렸다. 타구속도 156㎞, 발사각도 31.2도, 비거리 120m의 시즌 37호 홈런.

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회초 LG 오스틴이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오스틴. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 3회초 LG 오스틴이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

직전 이닝인 2회말 LG 선발 톨허스트가 강민호에게 선제 투런홈런을 맞은 직후 나온 천금같은 추격의 홈런포. 분위기를 바꿀 수 있는 중요한 한방이었다.

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끝이 아니었다.

1-2로 뒤지던 5회초 1사 후 이번에는 후라도의 변화구를 밀어서 넘겼다.

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2B2S에서 바깥쪽 낮은 코스 114㎞ 커브를 무릎을 살짝 구부리면서 기술적으로 밀어 담장을 넘겼다. 2-2 승부를 원점으로 돌리는 시즌 38호 솔로포이자 개인 통산 3번째 연타석 홈런.

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오스틴은 이로써 LG트윈스 구단 단일시즌 최다홈런 타이 38호 홈런 기록을 세웠다. 종전 기록은 2020시즌 라모스의 38호였다.

지난 3일 잠실 두산전 이후 6경기 만에 가동한 홈런포가 멀티홈런이었다. 2타점을 추가해 오스틴은 117타점으로 타점 단독 1위를 질주했다.