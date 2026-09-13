"반성 많이 했다" 시차적응 핑계 대신 '내 탓', 실책보다 호수비 칭찬한 '대인배' 빅리거의 품격

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 6회 마운드에 올라 투구하는 LG 고우석. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]빅리그 도전을 마치고 친정팀 LG 트윈스로 돌아온 '구원왕' 고우석.

시차 적응문제로 인한 시행착오를 딛고 복귀 후 첫 승을 신고했다. 실책에도 흔들리지 않는 성숙한 모습과 압도적인 구위로 팀의 4연패 탈출을 이끌었다.

LG는 12일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에서 4대3 역전승을 거뒀다.

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고우석은 팀이 2-2로 팽팽하게 맞선 6회말 1사 1루 위기에서 마운드에 올랐다.

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 6회 마운드에 올라 투구하는 LG 고우석. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

까다로운 교타자 류지혁을 상대로 단 4구 만에 커터에 이은 커브로 2루수 앞 병살타를 유도하며 이닝을 삭제했다.

7회말에도 마운드에 오른 고우석은 2루수 내야 실책이 겹치며 무사 1, 3루 위기에 몰렸다.

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하지만 삼성 박승규의 안타성 타구를 앞서 실책을 범했던 2루수 신민재가 혼신의 호수비로 병살타를 만들어냈다. 이 과정에서 3루 주자가 홈을 밟아 1실점(비자책)했지만, 고우석은 침착하게 추가 실점을 막아냈다.

이후 팀 타선이 8회초 오스틴의 동점 적시타와 송찬의의 역전 결승타로 4-3 뒤집기에 성공하면서, 고우석은 1⅔이닝 13구 2피안타 1실점(비자책)으로 KBO 리그 복귀 후 첫 승리 투수가 됐다.

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이날 고우석은 최고 155km의 패스트볼과 최고 149km에 달하는 커터, 130km대 커브를 섞어 던지며 위력적인 구위를 과시했다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

고우석의 복귀 두번째 등판 과정은 순탄치 않았다.

지난 9일 한화전에서 1이닝 동안 밀어내기 볼넷을 포함, 1안타 2볼넷으로 흔들리는 시행착오를 겪었다.

급히 귀국한 뒤 시차 적응 문제로 몸 상태가 정상일 수 없었던 상황. LG 염경엽 감독 역시 "시차 적응이 안되면 몸이 붕 뜬 느낌"이라며 "도저히 정상적으로 쓸 수 없는 상태였다"며 고우석을 감쌌다.

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3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 고우석이 동료들과 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

하지만 정작 고우석은 변명하지 않았다. 시차 적응 문제를 언급하지 않고 프로답지 않다며 반성했다.

이날 경기 후 고우석은 "팀이 잘하다가 페이스가 떨어진 상황이었는데, 지난 경기에서 제가 프로로서 준비가 덜 된 모습을 보여 반성을 많이 했다. 이렇게 어려운 경기를 잡을 수 있어서 다행"이라며 공을 팀원들에게 돌렸다.

실책으로 위기를 초래했던 야수진을 향해서도 호수비를 극찬하는 대인배다운 면모를 보였다.

고우석은 "좋은 수비를 보여준 야수들에게 정말 고맙다. 우리 팀이 가을야구 뿐만 아니라 계속 우승을 목표로 할 수 있는 원동력이 바로 좋은 수비"라며 "이런 뛰어난 수비진을 뒤에 두고 마운드에 올라올 수 있다는 것은 투수로서 아주 기분 좋은 일"이라고 실책 대신 호수비를 강조했다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 고우석이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

정상 궤도로 진입한 고우석은 남은 시즌 팀을 위해 더욱 투철한 책임감으로 임하겠다는 각오다.

그는 "컨디션은 점차 정상 궤도로 올라가고 있다. 올 시즌 던진 이닝이 적지 않기 때문에 스스로 더 책임감을 가지고 몸 관리를 잘해서 더 좋은 모습으로 시즌을 마무리하는 것이 목표"라고 강조했다.

이어 멀리 대구까지 찾아온 팬들을 향해서도 "먼 길 찾아와 주신 팬들께 너무 감사드린다. 재밌는 경기를 보여드린 것 같아 기쁘고, 승리까지 선물할 수 있어서 더욱 기쁘다"며 환하게 웃었다.

복귀 후 시행착오를 거쳐 진짜 '불펜 에이스'의 품격을 되찾은 고우석.

팀 동료를 향한 진심과 팀을 위한 책임감으로 무장한 그의 본격적인 불펜 가세가 LG의 정규시즌 막판 스퍼트에 큰 힘이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com