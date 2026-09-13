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"사실 잘 웃는 편인데…" 끝판왕 이상의 무표정, 19세 신인의 생경한 고백 "언젠가 포효 세리머니 해보고 싶다" [인터뷰]

김영록 기자

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입력

인터뷰에 임한 삼성 장찬희. 김영록 기자
인터뷰에 임한 삼성 장찬희. 김영록 기자
28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/
28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/
28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/
28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

[스포츠조선 김영록 기자] "마운드에서 기분을 티내면 별로 안 좋다고 생각한다. 오승환 선배님 정도는 아닌 것 같은데…"

삼성 라이온즈 장찬희는 자타공인 리그 최고의 포커페이스로 꼽힌다. 박진만 삼성 감독은 "(오)승환보다 더하다. 승환이는 표정은 없어도 얼굴이 빨개지곤 했다. (장)찬희는 볼은 흔들리는 것 같은데 표정이 없으니까 바꿔야하나? 헷갈린다"고 말하기도 했다.

장찬희 본인의 생각은 어떨까. 그는 "어려운 상황에 올라가면 긴장한 티가 나던데…신인인데 그런 모습 보여주면 상대팀만 좋은 거니까. 평소엔 잘 웃는 편"이라며 민망해했다. 팀동료들의 검증을 거치지 않은 장찬희 개인의 주장이다.

"평소에도 원래 표정이 다양한 편은 아니다. 어릴 때는 마운드 위에서 포효도 하고, 표현을 많이 하는 편이었는데, 흥분하면 결과가 별로 안 좋더라. 지금은 최대한 냉정하게 승부하려고 애쓴다."

투구 템포에도 망설임이 없다. 거침없이 팍팍 던진다. 볼넷을 주기보단 빠르게 승부를 가져간다. 자신의 구위에 자신감이 있기에 할 수 있는 행동이다.

사진제공=삼성 라이온즈
사진제공=삼성 라이온즈

장찬희는 경남고 출신, 2026 신인 드래프트 3라운드(전체 29번)에 삼성 유니폼을 입은 19세 신인이다. 올시즌 33경기(선발 8)에 등판, 67⅓이닝을 책임지며 4승5패 2홀드 평균자책점 4.01을 기록중이다. 5~6월에는 선발 공백을 메우기도 했다.

부상을 겪고 돌아온 뒤로는 불펜에만 전념하고 있다. 베테랑 이승현이 목 통증으로 빠지고, 배찬승이 아시안게임 대표팀으로 차출된 사이 필승조 후보로 주목받을 만큼 박진만 감독의 신뢰를 한몸에 받고 있다.

"감독님께서 날 믿어주신다면, 난 그에 맞게 열심히 던질 뿐이다. 확실히 중요한 상황에 나가면 더 불타오르고 재미있는 부분도 있다. 몸이 자연스럽게 흥분되고, 직구 구속도 평소보다 좀더 잘 나오는 것 같다."

다양한 구종, 유연한 투구폼, 마운드 위에서 보여주는 자신감까지 팀 선배 원태인을 빼닮았다는 평가도 있다. 장찬희는 "같이 선발할 때는 루틴 배우려고 많이 여쭤봤다"면서 "요즘은 '왜 전보다 스트라이크를 많이 안 던지냐' 그런 농담도 건네주시더라"며 미소지었다.

사진제공=삼성 라이온즈
사진제공=삼성 라이온즈

후반기 좋은 흐름에 대해선 "부상으로 빠졌다가 돌아오느라 체력도 충전됐고, 불펜은 이닝이 짧으니까 운이 좋았다"면서 "지금은 확실하게 1구1구 집중해서 던질 수 있는 불펜이 더 나은 것 같다. 시즌 끝날 때까지 더 다치지 않는게 목표다. 꼭 내년이 아니더라도 언젠가는 선발을 꼭 해보고 싶은데, 아직까진 준비가 덜된 것 같다"고 설명했다.

"내가 내보낸 주자 내가 막고 내려가는데 세리머니를 하긴 좀 그렇더라. 또 투수라는게 다음 이닝에 다시 올라갈수도 있으니까…혹시 내가 던지는 이닝을 끝으로 경기가 끝나는 상황이 온다면 한번쯤 세리머니를 해볼까 싶다."

팀의 우승을 절실하게 바라고 있지만, 아직 한국시리즈 마운드에 선 자신은 상상이 안된다고. 장찬희는 "한국시리즈 되면 뭐 꼭 세리머니가 필요해서 한다기보다, 자연스럽게 세리머니가 나오지 않을까"라고 했다.

사진제공=삼성 라이온즈
사진제공=삼성 라이온즈

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

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