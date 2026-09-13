스카우트 부장이 인종+성차별 '언어폭력'…가을야구 잰걸음 CWS 돌발 악재

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[스포츠조선 박상경 기자] 가을야구 경쟁인 시카고 화이트삭스의 분위기에 찬물을 끼얹는 사건이 발생했다.

미국 디애슬레틱은 13일(한국시각) '화이트삭스의 아마추어 스카우팅 디렉터인 마이크 셜리가 언어폭력 혐의로 사임했다'고 전했다. 셜리는 지난 달 캘리포니아주 롱비치에서 열린 경기에서 인종 및 성차별적 발언을 한 것으로 알려졌다. 디애슬레틱은 '익명의 제보자가 이 사실을 화이트삭스에 신고했으며, 구단은 내부 조사를 거쳐 셜리에 대한 처분을 내렸다'고 설명했다. 또 '셜리의 언어 폭력은 이번이 처음이 아니다. 2022년 구단 직원이 떠날 당시 그의 부적절한 태도에 대해 메이저리그 사무국에 제보했고, 화이트삭스 구단은 조사를 거친 바 있다'고 밝혔다.

셜리는 2000년 파트타임 지역 스카우트로 화이트삭스에 합류한 뒤 현재까지 직무를 이어온 베테랑이다. 지역 스카우트를 시작으로 크로스체커, 스카우트 부장, 아마추어 스카우트 부장을 거쳐 2019년부터 현재 직책을 맡고 있다. 최근에는 화이트삭스와 계약 연장에 사인한 것으로 알려졌다.

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화이트삭스는 148경기를 치른 현재 76승72패로 아메리칸리그 중부지구 선두를 달리고 있다. 2위 클리블랜드 가디언스(75승75패)와 1.5경기차로 아직까지 지구 우승 여부를 장담할 수 없는 처지다. 남은 14경기 결과에 따라 포스트시즌행 여부가 갈리는 상황이다. 이런 가운데 구단 구성원이 부적절한 처신으로 자리에서 물러나는 사건이 발생한 건 악재라 볼 수 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com