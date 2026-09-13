사이버 타자인줄 알았는데 무자비한 해결사! → 1할 타자가 칭찬 받는 방법. 김하성 대반전 활약에 美언론 정신 못 차린다

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 11: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves races around second on his way to score the winning run during the eleventh inning against the Philadelphia Phillies at Truist Park on September 11, 2026 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 11: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves hits an RBI single during the eleventh inning against the Philadelphia Phillies at Truist Park on September 11, 2026 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/Getty Images/AFP (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 애틀란타 브레이브스 김하성이 1할대 타율에 허덕였지만 미국 언론이 찬사를 보냈다. 결국 승부처에서 빛나는 모습이 높은 점수를 받았다.

미국 매체 스포츠일러스트레이티드(SI)는 13일(한국시각) '잊혀진 선수에서 두려움 없는 해결사로, 김하성이 결정적인 순간마다 해내고 있다'고 찬사를 보냈다.

김하성은 올 시즌 몸값에 비해 너무 실망스러운 성적을 남겼다.

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김하성은 애틀란타와 1년 2000만달러 거액 계약을 맺었다. 개막이 하기도 전에 다쳤다. 5월이 돼서야 1군에 왔다. 부상이 재발했다. 슬럼프도 길어졌다. 김하성은 43경기 119타석에 그치며 시즌 타율 1할3푼1리에 그쳤다.

SI는 '시련의 시즌 속에 묻혀 있던 김하성이 가장 중요한 순간 애틀란타에서 클러치 능력이 뛰어난 타자로 조용히 변모했다. 김하성은 다사다난한 시즌을 보냈다. 그러나 그가 2026년의 결말을 완전히 다르게 쓸 수 있음을 증명했다'고 높이 평가했다.

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김하성은 12일 필라델피아 필리스전 4-5로 뒤진 연장 11회말 극적인 동점 적시타를 때렸다. 후속타가 터져 김하성은 끝내기 득점의 주인공도 됐다.

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SI는 '이날 경기는 상징적인 순간이었다. 결코 일회성이 아니다. 김하성의 반등은 몇 주 전부터 빌드업되고 있었다. 시작은 8월 26일 LA 다저스전이었다. 그는 9회 대타로 출전해 끝내기 안타를 때렸다. 9월에도

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 12: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves throws to first base in the sixth inning against the Philadelphia Phillies at Truist Park on September 12, 2026 in Atlanta, Georgia. Edward M. Pio Roda/Getty Images/AFP (Photo by Edward M. PIO RODA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

김하성의 활약은 이어졌다'고 높이 평가했다.

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김하성의 시즌 OPS(출루율+장타율)는 0.362에 불과하다. 9월 타율은 3할5푼3리에 OPS 0.801로 치솟았다.

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SI는 '정규시즌이 막바지로 향하면서 매 경기가 플레이오프 같은 중압감을 주고 있다. 애틀란타가 10월 높은 곳까지 올라가려면 예상치 못한 곳에서 활약이 필요하다. 현재로서 가장 의외의 영웅은 바로 김하성일지 모른다. 그는 이 경기들이 얼마나 중요한지 잘 안다'며 기대감을 나타냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com