철인 3루수 안녕…은퇴 후 18㎏ 감량까지, 황재균의 피는 여전히 뜨겁다 "벌써 울컥하는데 어떡하지"[은퇴식인터뷰]

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "처음 느껴보는 감정이다. 신경 많이 써주신 구단에 감사하다."

표정은 밝았다. 유쾌한 입심은 한층 더 발전했다. 하지만 감정의 소용돌이를 숨길 순 없었다.

KT 위즈 황재균은 13일 수원 KT위즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠전이 끝난 뒤 공식 은퇴식을 진행한다.

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황재균은 은퇴선수 특별 엔트리로 이날 1군에 이름을 올렸다. 선배 유한준처럼 수원(현대 유니콘스)에서 데뷔해 수원(KT)에서 떠나는 선수가 됐다.

황재균은 "한번 연기됐다 다시 하게 됐는데, 구단에서 신경을 많이 써주셨다. 전 소속팀 롯데(자이언츠)와의 주말 경기라서, 롯데팬들께도 인사드릴 수 있게 됐다"며 감사를 표했다.

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강민호(삼성 라이온즈)나 손아섭(두산 베어스)을 비롯한 롯데 시절 황재균의 절친들은 이제 롯데에 없다. 황재균은 "그래도 (전)준우 형이 계셔서 정말 다행이다. 이따 인사하러 갈 것"이라고 했다.

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은퇴 후 티빙(Tving)에서 해설위원으로 활동중이다. 그런데 공교롭게도 정근우 윤석민 이택근 등 함께 활동중인 야구인들 중 소속팀에서 마련한 은퇴식을 치른 선수가 한명도 없다. 황재균은 "은퇴식에 임하는 심정이 어땠는지 물어볼 사람이 없네. 형들 앞에서 꺼드럭댈 기회"라며 크게 웃었다. 이어 "은퇴 후에도 열심히 사는 모습을 보여드리고자 했다. 많이 불러주셔서 감사한 마음"이라고 덧붙였다.

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KBO리그 역사에 한 획을 그은 내야수다. 2006년 신인 드래프트 2차 3라운드(전체 24번)에서 현대 유니콘스의 지명을 받은 그는 이후 히어로즈를 거쳐 롯데 자이언츠로 트레이드 이적한 뒤 국가대표급 3루수로 발돋움했다.

2016시즌이 끝난 뒤에는 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠와 계약하고 빅리그 맛도 봤다. KT와는 2018년 FA로 이적하면서 인연을 맺었다. 2021년 구단 역사상 첫 우승을 이끈 '우승 캡틴'이다.

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프로 통산 18시즌 동안 2200경기에 출전, 타율 2할8푼5리 2266안타 227홈런 1121타점을 기록했다. 2266안타는 역대 8위 기록.

특히 2012~2016년 618경기 연속 출장 기록도 세웠다. 황재균은 "나는 (KBO 최다 홈런)최정 형처럼 최고의 내야수는 아니다. 하지만 매경기 꾸준히 뛰었다. 연속 출장경기, 출전경기수(2200경기) 같은 기록에 애정이 있다"고 강조했다.

과거 김태균(한화 이글스)의 경우 "나 때문에 어린 선수 하나가 손해(등록선수 규정상)보는게 싫다"며 은퇴 경기 등록을 끝끝내 거절한 바 있다. 이후 KBO는 '은퇴선수 특별엔트리' 규정을 신설, 은퇴 경기에서 가능하다면 경기에도 등장할 수 있도록 했다. 황재균은 이날 경기전 직접 타격, 수비, 주루 훈련에도 직접 참여했다.

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문제는 삼성과 치열한 1위 경쟁을 치르고 있는 KT의 상황이다. 이강철 KT 감독은 "상황에 따라 대타나 대주자로 낼 수 있는 기회를 보겠다"고 했다.

"오랜만에 글러브도 만져보고, 야구공도 던져보고, 방망이도 쳐봤는데 오랜만이라 너무 재미있더라. 처음 야구할 때 기분이다. 타격 때 이상하게 공이 너무 잘 맞아서, 감독님이 '은퇴하지 말고 우타 대타나 해라' 하시길래 '2주만 시간 주시면 몸 만들어오겠다"고 말씀드렸다. 운동을 계속 했기 때문에 아마 뛰는 건 현역 때보다 더 나을 거다. 물론 오늘 KT의 승리가 최우선이다."

은퇴 후에도 철저하게 몸관리를 해온 황재균이다. 현역 시절 체중은 98㎏, 바디프로필을 찍느라 80㎏까지 뺐다가, 지금은 88㎏ 정도라고.

황재균은 "몸을 혹사시키는 거에 재미를 느낀다. 야구만한 도파민이 없으니까, 요즘은 술 대신 러닝과 크로스핏으로 몸을 단련하고 있다"고 덧붙였다.

이강철 감독은 "황재균의 최대 장점은 아프지 않고 튼튼하다는 거였다. 덕분에 7년간 정말 3루는 걱정이 없었다. 꾸준히 뛰다보면 또 어느새 3할 치고 있으니까. 고맙게 생각한다. 이젠 연예인이던데, 잘 되길 바란다"라는 덕담을 전했다.

황재균은 "오래 뛴 비결은 좋은 거 많이 먹고, 잠 잘 자고, 수분 보충 잘하는 거다. 염증이 쌓이면 결국 부상으로 이어진다. 어린 선수들에게 꼭 해주고 싶은 말"이라며 "신인 때 나를 다시 만난다면, 잘 버티라고 얘기해주고 싶다. 포기하지 말고 버텨서 커리어가 쌓인 결과가 오늘의 나"라고 강조했다.

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"가장 기억에 남는 순간은 역시 2021년 고척돔에서 우승했을 때다. 올해 KT도 너무 잘하고 있어서 조언해줄 게 없다. 지금 분위기대로 잘 마무리한다면 올해가 KT의 V2 시즌이 될 거 같다. 충분히 할 수 있다고 믿는다."

황재균은 팬들을 향해 "지금까지 황재균이란 선수를 사랑해주셔서 감사하다. 필요할 때 묵묵히 자리를 지킨 선수로 기억해달라"고 인사하는 한편, "은퇴사를 오랫동안 생각날 때마다 쓰고 고치고 했다. 벌써부터 울컥하는데, 이따 진짜 어떡하나 싶다. 오열하느라 은퇴식이 진행이 안될까봐 걱정"이라며 웃었다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com