오스틴, 오늘도 또 넘겼다, 이틀간 37,38,39호 몰아치기, 김도영과 1개 차, 라모스 넘어 구단 홈런 신기록

[대구=스포츠조선 정현석 기자]못 말리는 오스틴 파워다.
LG 트윈스 오스틴 딘이 팀의 새 역사를 섰다.
시즌 39호 홈런으로 LG 트윈스 역사상 단일 시즌 최다 홈런 신기록을 썼다.
오스틴은 13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 3번 1루수로 선발 출전, 4-2로 앞선 4회 달아나는 스리런 홈런을 날렸다. 2사 1,2루에서 양창섭의 몸쪽 높은 147㎞ 투심패스트볼을 팔을 붙인 간결하고 빠른 스윙으로 당겨 왼쪽 담장을 넘겼다. 발사각도 35도로 높게 두둥실 떠오른 타구에 좌익수가 펜스 앞까지 따라갔지만 미치지 못하는 곳에 떨어졌다.
7-2로 크게 달아나는 쐐기포.
이 홈런으로 오스틴은 2020시즌 라모스의 38홈런을 넘어 구단 한시즌 최다 39홈런 신기록을 세웠다. 또한, 홈런 1위 김도영(40홈런)을 단 1개 차로 압박했다. 121타점으로 타점 선두를 공고히 했다.
오스틴은 전날 연타석 솔로홈런 포함, 동점타 등 2홈런, 3안타 3타점 맹활약으로 팀의 4대3 승리를 이끈 바 있다.
LG 두차례 우승을 이끌며 구단 역사 상 최고 외인타자로 자리매김한 오스틴. 이제 남은 것은 홈런왕과 MVP 타이틀, 그리고 영구결번 뿐이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com