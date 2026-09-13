9월 유일한 오점 '3연패' 이유는? "그 타자 하나 때문에 졌잖아" 외인 각성시킨 사령탑의 한마디 [수원포커스]

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회초 삼자범퇴로 투구를 마친 대니엘이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 선발투수 대니엘이 1회초 실점하며 위기를 맞자 이강철 감독이 마운드에 올라와 이야기를 한 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "아니, (해럴드)카스트로한테 한가운데 체인지업을 던졌잖아. 순간 열이 확 올랐지."

한국생활 6경기에 벌써 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 3개. 강력한 직구를 가진 선수는 아니지만, 이쯤 되면 '보물'이다.

공이 빠르진 않지만, 다양한 변화구와 완급조절을 통한 안정감이 돋보인다. 스트라이크존을 넓게 활용할 줄 안다. KT 위즈 데이비스 대니엘의 특징이다.

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하지만 '투수장인'을 만족시키기엔 아직 부족하다. 13일 수원에서 만난 이강철 KT 감독은 전날 KIA 타이거즈전 1회부터 마운드에 오른 이유에 대해 "1회초에 경기 끝날 뻔 했잖아"라며 목소리를 높였다. 대니엘이 초반 박정우-박재현에게 연속 안타를 허용하며 무사 2,3루 위기를 맞이했고, 카스트로에게 2루 강습 땅볼을 허용해 선취점을 내준 순간이었다.

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 4회말 솔로홈런을 날린 KIA 카스트로. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

"주자 있는데 왜 존에 자신있게 공을 던지냐고 한마디 했다. 우리가 지난주에 KIA한테 3연패를 왜 했나. 카스트로한테 맞아서 그런 것 아닌가. 다행히 타구가 2루 정면으로 가서 다행이었지, 거기서 장타 하나 나왔으면 분위기 끝나는 거였는데, 정말 운이 좋았다. 그 다음이 나성범이니까, (대니엘을)다잡아주려 올라갔다. 왜 코너워크를 제대로 안하느냐고 강하게 얘기했다."

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KT는 9월 8승3패를 기록하며 선두를 탈환하고 폭풍 질주중이다. 그 3패가 다름아닌 KIA전 3연패였다. 카스트로는 한경기에 홈런 포함 4안타(2루타 3)를 몰아치는 등 3경기에서 14타수 5안타 7타점을 몰아쳤었다.

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KT는 대부분의 필승조 라인이 출격 가능한 상황. 이강철 감독은 "넌 여기만 잘 버텨주면 된다. 왜 공을 그렇게 정면승부하냐. 볼넷 나와도 좋다는 심정으로 존 끝에 던지라고 강조했다"고 설명했다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 선발투수 대니엘이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

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사령탑의 일침을 맞은 대니엘은 각성했다. 2,4회 위기를 실점없이 넘겼고, 3,5회는 삼자범퇴로 압도했다.

앞서 지난 6일 KIA 타이거즈전 때 3이닝 3실점만에 교체됐던 그다. 아직까진 사령탑의 신뢰가 완벽하지 않다는 생각이었을까.

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5회말을 마치고 내려온 대니엘은 투수코치를 통해 "6회에도 올라가고 싶다"는 뜻을 전달했다. 감독이 허락하자, 나성범과 하주석을 삼진으로 돌려세우는 무력시위를 펼치며 이날의 3번째 3자 범퇴로 자신의 역할을 다했다.

18개의 아웃카운트 중 삼진이 무려 9개였다. 이강철 감독은 "너 언제 삼진을 9개나 잡았어?"라며 웃었다고.

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 대니엘. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

KT는 삼성 라이온즈와 선두 다툼을 벌이는 입장. 이제 정규시즌 1위도 중요하지만, 포스트시즌에서의 활약 여부도 고민해야한다. 포스트시즌 선발투수는 보통 4명을 활용한다. 로건 앨런-고영표-소형준의 라인업이 탄탄한 반면, 대니엘은 경우에 따라 구위가 좋은 오원석이나 배제성과 경쟁해야할 수도 있다.

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"결정구 하나만 있으면 괜찮은 투수다. 기대치를 퀄리티스타트에 두면 지금 KBO리그에선 충분히 통한다. 어젠 특히 스위퍼가 좀 통했던 거 같다. 좀더 지켜보겠다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com