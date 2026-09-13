오스틴이 쳤다고? 나도 친다! '코뼈 부상' 김도영 샌드위치 신세…1m96 거인도 34호 홈런 '쾅' [수원현장]

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 힐리어드가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 힐리어드가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 오스틴 딘(LG 트윈스)의 39호 홈런에 화답한 걸까. KT 위즈 샘 힐리어드도 김도영을 향한 추격에 박차를 가했다.

힐리어드는 13일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠전, 3-2로 앞선 5회말 1사 2루에 큼지막한 투런포를 쏘아올렸다.

롯데 선발 나균안의 초구, 몸쪽을 찌른 140㎞ 컷패스트볼을 그대로 걷어올려 오른쪽 담장을 넘겼다. 비거리 128m의 대형 아치였다.

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힐리어드의 시즌 34호 홈런. 이제 홈런 1위 김도영(KIA 타이거즈)와의 차이는 6개다. 이날 잠실 삼성 라이온즈전에서 홈런을 기록한 오스틴과는 다시 5개 차이가 됐다.

8월 부진이 여러모로 아쉽다. 5월 8개-6월 6개-7월 9개의 홈런을 쏘아올리며 여름에 한층 더 강한 면모를 보였다. 말 그대로 걸리면 넘어가는 파워와 기세를 보여줬던 힐리어드다.

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하지만 타지 출산으로 예민해진 아내의 출산이 늦어지면서 힐리어드의 걱정도 커졌다. 그 불안해진 심리가 그대로 경기력에 영향을 끼치면서 8월 한달간 타율 2할1푼4리 2홈런으로 극심한 부진에 빠졌다. 급기야 출산 직전인 8월말에는 1주일간 경조 휴가로 자리를 비우기까지 했다.

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1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 2회 1타점 희생플라이 날리고 있는 KT 힐리어드. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

건강한 아들을 만난 뒤인 9월에는 말끔하게 깎인 수염처럼, 거짓말 같은 컨디션 회복에 성공했다. 타율 3할1푼9리 3홈런 10타점, OPS(출루율+장타율) 0.961의 불방망이를 과시하고 있다. 어느덧 시즌 타율도 3할 위로 끌어올렸다.

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힐리어드의 가장 무서운 점은 꾸준함이다. ABS(자동볼판정 시스템)에 시달리던 3~4월과 출산 고민이 컸던 8월을 제외하면 매달 3할 초중반의 고타율과 OPS 1.0을 넘나드는 타격 생산력을 꾸준히 보여주고 있다. 8월 부진이 한층 더 아쉬운 이유다.

아이치-나고야 아시안게임에 출전하는 선수들이 리그에서 빠진 사이, KT는 무려 10경기를 치러야한다. 앞서 우천 취소가 많다보니 잔여경기 일정이 빡빡한 편인데, 힐리어드에겐 오히려 장점이 되는 모양새다.

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5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 5회초 힐리어드가 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

소형준-오원석-박영현이 한꺼번에 이탈하는 KT 입장에서도 힐리어드의 불방망이가 한층 더 달아오르길 기대하는 입장. 멜 로하스 주니어(2018년 43홈런, 2020년 47홈런) 이후 6년만의 40홈런이 기대된다. KT의 정규시즌 1위 순항과 직결된 포인트다.

한편 오스틴은 이날 39호 홈런을 쏘아올리며 LG 타자 역사상 최다 홈런(종전 로베르토 라모스 38개)의 새 역사를 썼다. 김도영은 코뼈 부상을 딛고 이날 조기 복귀, 지명타자로 선발출전하는 투혼을 보여줬지만, 14일부터 아시안게임 대표팀에 소집되는 처지다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com