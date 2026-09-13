이봐 NC, 거기까지다- 최민석 14승 두산, NC 다시 승차 3경기로 밀어냈다 [잠실 현장]

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회말 세베리노가 우중월 솔로홈런을 치고 김민석의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회초 투구를 무실점으로 마친 최민석이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 NC 다이노스를 다시 3경기 차이로 밀어냈다.

두산은 13일 잠실에서 열린 NC와 경기에서 9대2로 승리했다. 선발투수 최민석이 5이닝 2실점 승리투수가 됐다. 최민석은 시즌 14승(4패)을 달성하며 다승 선두로 올라섰다. 양의지가 시즌 20호 홈런 등 3타수 2안타 활약했다.

NC 선발 토다는 2⅔이닝 7실점 부진했다.

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5위와 6위 맞대결이었다. 두산은 12일 경기 NC에 패하면서 2경기 차이로 맹추격을 허용했다. 연패를 당했다면 승차는 1경기. 5위가 위태로워지는 상황에 놓일 처지였다.

두산은 NC의 희망을 꺾었다. 투타 완벽한 조화를 뽐내며 완승했다. 승차 3경기를 유지하며 NC와 '거리두기'에 성공했다.

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두산은 2회말 대거 4득점으로 기선을 제압했다.

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선두타자 양의지가 좌전 안타로 포문을 열었다. 김민석이 볼넷을 골랐다. 세베리노가 삼진을 당했다. 강승호가 볼넷으로 주자를 꽉 채웠다. 1사 만루서 안재석이 우익수 희생플라이를 쳤다. 양의지가 득점했다. 김민석은 3루까지 갔다.

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계속된 2사 1, 3루에서 정수빈이 싹쓸이 2루타를 폭발했다. 박찬호가 중전 안타를 때려 정수빈까지 홈을 밟았다.

4-0으로 앞선 두산은 3회말에도 3점을 올렸다.

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13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 두산 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 잠실= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회말 2사 2루 김민석이 우월 2점홈런을 치고 더그아웃에서 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 5회말 양의지가 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

선두타자 조수행이 우중간 안타를 치고 나갔다. 박준순 양의지가 범타로 물러났다. 조수행이 2루 도루에 성공했다. 김민석이 우월 2점 홈런을 쏘아올렸다. 시즌 5호. 세베리노가 백투백 홈런을 폭발했다. 두산은 팀 통산 4300홈런을 달성했다. 역대 4호다.

NC는 4회초에 2점을 만회했다.

2사 후 집중력이 살아났다. 김휘집이 중전 안타를 쳤다. 박건우가 우중간 3루타를 터뜨렸다. 안중열이 적시타를 이어갔다. 천재환도 안타를 쳤다. 2사 1, 2루에서 대타 이우성이 나왔다. 이우성이 좌익수 뜬공 아웃되면서 추가 득점에 실패했다.

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두산은 5회말 양의지의 1점 홈런(시즌 20호)이 나오면서 NC의 추격 의지를 꺾었다. 8회말에는 2사 1, 3루에서 대타 손아섭의 적시타까지 터졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com