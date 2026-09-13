3경기 선은 넘지 마! → 맹추격 찬물 성공. 김원형 두산 감독 "홈런 3방 결정적" [잠실 현장]

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회말 세베리노가 우중월 솔로홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 5회말 양의지가 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회말 2사 2루 김민석이 우월 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 NC 다이노스를 다시 3경기 차이로 밀어냈다.

두산은 13일 잠실에서 열린 NC와 경기에서 9대2로 승리했다. 선발투수 최민석이 5이닝 2실점 승리투수가 됐다. 최민석은 시즌 14승(4패)을 달성하며 다승 공동선두로 올라섰다. 양의지가 시즌 20호 홈런 등 3타수 2안타 활약했다.

NC 선발 토다는 2⅔이닝 7실점 부진했다.

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5위와 6위 맞대결이었다. 두산은 12일 경기 NC에 패하면서 2경기 차이로 맹추격을 허용했다. 연패를 당했다면 승차는 1경기. 5위가 위태로워지는 상황에 놓일 처지였다.

두산은 NC의 희망을 꺾었다. 투타 완벽한 조화를 뽐내며 완승했다. 승차 3경기를 유지하며 NC와 '거리두기'에 성공했다.

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경기 후 김원형 두산 감독은 "선취첨이 중요한 경기에서 2회 안재석이 불리한 볼카운트를 이겨내고 희생플라이를 쳐줬다. 계속된 찬스에선 정수빈 박찬호가 클러치 능력을 보여줬다"고 칭찬했다.

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김민석 세베리노 양의지가 불을 뿜는 홈런포를 가동했다.

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김 감독은 "홈런 3방도 결정적이었다. 김민석 세베리노 양의지가 나란히 홈런을 터뜨리며 투수의 어깨를 가볍게 했다"고 고마워했다.

최민석은 14일 아시안게임 대표팀에 합류한다.

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김 감독은 "선발 최민석은 아시안게임 전 마지막 등판에서 자신의 역할을 다했다. 필승조는 점수차에 상관없이 등판해 전력 투구를 하고 있는데 본인들이 한 경기 한 경기의 중요성을 잘 알고 있는 것 같다. 감독으로서 고맙게 생각한다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com