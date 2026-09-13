14승 최민석의 솔직한 상상 → 그런데 김원형 감독이 들으면 기절초풍할 수도

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 두산이 9대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김원형 감독과 승리투수 최민석의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회초 투구를 무실점으로 마친 최민석이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 토종 2선발 최민석이 아시안게임 결승전에 등판하는 상상을 했다고 솔직하게 털어놨다. 그런데 두산 팀 사정상 김원형 감독이 들으면 기절초풍할 일이 될 수도 있다.

최민석은 13일 잠실 NC 다이노스전 선발 등판, 5이닝 2실점 호투했다. 9대2 승리에 앞장서며 선발승도 챙겼다.

프로 2년차 최민석은 올해 리그 최정상급 투수로 올라섰다. 25경기 138⅔이닝 14승 4패 평균자책점 2.73을 기록했다. 다승 공동 1위, 평균자책점 2위, 이닝 토종 5위다. 이를 발판 삼아 태극마크도 달았다.

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이번 NC전은 대표팀 차출 전 마지막 경기였다. 대표팀은 14일 소집됐다. 두산에서는 최민석을 비롯해 에이스 곽빈과 핵심 내야수 박준순이 출격한다.

최민석은 "그냥 마지막이어서 어떻게든 이기고 싶었다. 팀에 도움이 되고 싶었다. 야수 형들이 잘 도워주셔서 운도 좋고 결과도 좋았다"며 만족감을 나타냈다.

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아시안게임 목표는 당연히 금메달이다. 최민석은 "언제 어디든 출전시켜 주시면 거기서 열심히 던지겠다"며 투지를 불태웠다.

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한국은 결승까지 갈 경우 최대 6경기를 치른다. 첫 경기 대만전과 마지막 결승전은 곽빈 선발이 확실시된다. 최민석과 소형준(KT) 김진욱(롯데) 중 컨디션이 가장 좋은 투수가 4강에 배치될 전망이다.

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최민석은 "중요한 순간에 올라가서 잘 던지면 좋을 것 같다. 그래도 워낙 저보다 더 잘 던지고 경험 많은 형들이 계신다. 기회가 저에게도 오면 좋고 아니어도 괜찮다"며 팀 승리가 우선이라고 했다.

최민석은 고졸 신인이었던 작년부터 마운드에서 대담하기로 유명했다. 큰 경기에서도 신인이 맞나 싶을정도로 침착함을 유지했다.

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최민석은 "결승전에 올라가면 조금 떨릴 것 같다. 그래도 재밌게 던질 것 같다"며 웃었다.

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 두산 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 잠실= 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회말 세베리노가 우중월 솔로홈런을 치고 김원형 감독의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

그런데 최민석의 결승 등판은 두산이 바라는 일은 아니다. 물론 최민석이 불펜으로 활용되면서 곽빈 뒤에 붙어 나올 수는 있다. 그러면 곽빈과 최민석이 두산에 돌아오더라도 즉각 경기 투입이 어렵다. 휴식을 취해야 하기 때문이다.

실제로 김원형 감독은 '최민석의 결승 등판' 시나리오를 배제하고 계획을 세웠다. 김 감독은 "결승전이 27일이다. (곽)빈이가 결승에 던지면 5일은 쉬어야 한다. 최민석이 결승에는 나오지 않는다고 가정을 하고 로테이션을 준비한 상태"라고 말했다.

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물론 이변이 없다면 최민석은 예선 또는 2라운드에 선발로 등판할 가능성이 가장 높다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com