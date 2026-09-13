대타→대수비까지, '은퇴식' 애제자 향한 최고의 작별인사 "함께 하고픈 좋은 선수…제2의 인생 응원한다" [수원현장]

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 은퇴식을 갖는 애제자를 향한 최고의 작별인사였다.

KT 위즈는 13일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠전에서 5대2로 승리했다.

선발 소형준이 6이닝 2실점으로 역투했고, 손동현-스기모토-마무리 박영현으로 이어진 필승조 계투도 깔끔했다. 안현민과 힐리어드가 4타점을 합작하며 타선을 이끌었다. 특히 힐리어드는 이날 시즌 34호 홈런을 쏘아올리며 김도영(KIA·40개) 오스틴(LG·39개)과의 홈런왕 경쟁을 본격화했다.

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특히 이강철 KT 감독은 이날을 마지막으로 야구인생의 문을 닫고 새롭게 시작하는 황재균에게도 한층 더 뜻깊은 하루를 선사했다.

황재균은 "KT 우승이 가장 최우선"이라며 조심스러워하면서도, 경기전 타격, 수비, 주루훈련에 두루 참여하며 뛰고 싶은 속내를 숨기지 않았다. KBO리그에는 은퇴 선수 엔트리 제도가 있어 하루 등록 및 출전이 가능하다.

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이강철 감독은 경기전 "3점차 정도면 대타든 대수비든 기회를 주려고 한다"고 했고, 경기 도중 5-2, 3점차로 리드를 잡자 진짜로 황재균을 기용했다. 6회말 유격수 권동진을 대신해 대타로 나선 황재균은 최고 150㎞ 직구를 던진 롯데 신예 투수 이영재에게 헛스윙 삼진으로 물러났다.

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이어진 7회초 수비에도 글러브를 끼고 그라운드에 나섰다. 투수가 소형준에서 손동현으로 바뀌면서 짧은 텀이 있었고, 그 사이 황재균은 양팀 팬들, 또 팀동료들과 다정한 포옹 및 인사를 나눌 수 있었다. 단1구였지만, 황재균을 위해 허경민이 잠시 3루에서 유격수로 자리를 옮겼다.

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경기가 끝난 뒤에는 황재균의 공식 은퇴식이 진행됐다. 황재균은 여러차례 울컥하며 눈물을 쏟았지만, "여러분께 사랑받아 행복했다. 끝까지 최선을 다하고, 야구와 팬들을 정말 사랑했던 선수로 기억해달라"고 거듭 강조했다.

이날 경기 후 이강철 감독은 "선발 소형준이 소형준다운 투구를 하며 승리의 발판을 마련했다. 불펜 투수들도 자기 역할을 다했다"며 만족감을 드러냈다.

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이어 "타선에서는 안현민이 선취 타점 등 초반 2타점을 내며 경기 분위기를 가져왔다. 이후 힐리어드의 홈런이 나오면서 승기를 굳힐 수 있었다. 허경민, 김상수의 견고한 수비도 칭찬해주고 싶다"고 강조했다.

또 "선수들 한주간 수고 많았고, 연이틀 만원 관중으로 응원해주신 팬들에게 감사드린다"고 덧붙였다.

마지막으로 은퇴식을 치른 황재균을 향해 "황재균의 은퇴식을 축하한다. 함께하는 동안 한국시리즈 우승 등 좋은 추억이 많다. 감독으로서 같이 하고 싶은 좋은 선수였다. 그동안 수고 많았고 고맙다는 말을 해주고 싶다. 앞으로 펼쳐질 제 2의 인생도 응원하겠다"고 거듭 강조했다.

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수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com