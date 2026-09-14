대주자도 안 되나..? 희망 줄어든 김혜성, 마이너에서도 2할대 타율 → "포스트시즌 합류 가능성 아예 없다(zero chance)"

AP연합뉴스

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 김혜성이 포스트시즌 엔트리에 합류하지 못할 것이라고 현지 매체가 전망했다.

다저스네이션은 14일(한국시각) '김혜성과 알렉스 프리랜드는 포스트시즌 로스터 합류 가능성이 전혀 없다'고 보도했다.

메이저리그 포스트시즌이 약 3주 앞으로 다가온 가운데 다저스는 3년 연속 월드시리즈 정상을 노린다.

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다저스네이션은 '김혜성은 몇 달 동안 트리플A에서 적응 기간을 거치고 있는데 상황이 좋지 않다. 삼진 비율이 25.4%에 달하지만 볼넷 비율은 9.4%에 불가하다. 두 지표 모두 하위권이다. 다저스는 특히 출루 능력을 중요하게 여긴다. 김혜성의 부진한 프로필을 보면 메이저리그에 들어가기 어렵다'고 지적했다.

김혜성은 올해 43경기 131타석 타율 2할5푼9리 출루율 3할2푼3리를 기록했다. 도루 5개에 홈런도 1개 기록했다.

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경쟁에서 밀려나며 5월 마이너리그로 내려갔다.

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트리플A에서는 81경기 351타석 타율 2할6푼8리 출루율 3할3푼6리를 기록했다.

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하지만 마이너리그 체류 기간이 길어지면서 오히려 타격감이 무뎌졌다.

김혜성은 8월 월간 타율 2할4푼5리를 기록했다. 9월에는 타율이 더 떨어졌다. 월간 타율이 2할1푼7리(23타수 5안타)에 불과하다.

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다저스네이션은 '김혜성은 내야 외야 수비가 가능하다. 주루플레이 능력도 뛰어나다. 출루율이 아쉽더라도 알렉스 콜 같은 선수보다는 백업 자원으로 더 많은 장점을 제공할 수 있다'고 김혜성을 옹호했다.

그러면서도 현실적으로는 '기존 선수진이 모두 건강하다면 새로운 기회가 열리지 않을 것이다. 현재 흐름상 김혜성에게 플레이오프에서 역할이 주어지지는 않을 것으로 보인다'고 전망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com