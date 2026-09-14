'이정후만 남은 베스트9' 엉망진창 SF 선수단 관리, 데버스는 본인 스탯 화려하게 채우고 조기 퇴장

라파엘 데버스는 2004년 배리 본즈 이후 샌프란시스코 선수로는 한 시즌 최다인 37홈런을 터뜨렸다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]8월 이후 폭발적인 타격감을 과시하던 샌프란시스코 자이언츠 주포 라파엘 데버스가 부상으로 시즌을 조기 마감했다.

샌프란시스코는 14일(이하 한국시각) "코어 근육 손상(core muscle injury) 진단을 받은 데버스를 60일 부상자 명단(IL)에 등재했다. 대신 트리플A 새크라멘토에서 외야수 스캇 반두라를 콜업했다"며 "데버스는 올시즌 내내 해당 부상을 안고 뛰었고, 내일 필라델피아로 가 윌리엄 마이어스 박사로부터 정밀 검진을 받고 수술을 받기로 했다"고 발표했다.

마이어스 박사는 지난달 샌프란시스코 3루수 맷 채프먼에 대해 같은 부위의 수술을 집도한 코어 근육 전문가다. 토니 바이텔로 샌프란시스코 감독에 따르면 데버스는 오는 16일 수술대에 오른다.

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또한 바이텔로 감독에 따르면 데버스는 부상을 안고 시즌을 끝까지 뛰겠다고 했지만, 내년 시즌 더욱 건강하고 완벽하게 뛰기 위한 충분한 시간을 확보하기 위해서는 지금이 시즌을 접을 시점이라는 구단의 설득을 받아들였다.

샌프란시스코 자이언츠 라파엘 데버스가 코어 근육 부상을 입고 시즌을 조기 마감했다. Imagn Images연합뉴스

데버스는 지난 13일 샌디에이고 파드리스전까지 올해 팀이 치른 149경기 중 148경기에 선발출전했다.

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바이텔로 감독은 "코어 근육은 지난 몇년간 데버스를 괴롭힌 일종의 미스터리 같은 이슈였다. 데이브 그로슈너 수석 트레이너와 우리 의료진이 그에게 큰 도움을 줬다고 생각한다"며 "그를 괴롭혔던 증상의 원인을 알게 되면서 상당한 안도감을 갖게 됐을 것이다. 의학적으로 정확히 어떤 상태인지는 내가 직접 설명할 수는 없지만, 일종의 코어 부상이다. 채프먼과 비슷한 유형"이라고 말했다.

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이로써 데버스는 올시즌을 타율 0.258(558타수 144안타), 37홈런, 98타점, 88득점, OPS 0.865로 마감했다. 홈런은 보스턴 레드삭스 시절인 2021년(38개)에 이어 자신의 두 번째 최다 기록이다. 또한 샌프란시스코 선수로서 홈런은 2004년 배리 본즈(45홈런) 이후 최다, 타점은 2013년 헌터 펜스(99개) 이후 최다 기록이다.

샌프란시스코 자이언츠 라파엘 데버스. AFP연합뉴스

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하지만 데버스는 팀이 포스트시즌을 포기한 시점부터 폭발력을 발휘해 아쉬움이 남는다.

샌프란시스코는 트레이드 마감일인 지난 8월 4일 루이스 아라에즈와 로비 레이를 각각 필라델피아 필리스, 샌디에이고 파드리스로 트레이드했다. 포스트시즌 포기를 공식 선언한 날이다.

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이후 데버스의 방망이에는 불이 붙었다. 즉 8월 5일 텍사스 레인저스전부터 올해 마지막 출전 경기인 지난 13일 샌디에이고전까지 35경기에서 타율 0.292(130타수 38안타), 14홈런, 36타점, 28득점, OPS 1.083을 마크했다.

최근 한 달만 따져도 데버스는 타율 0.320(100타수 32안타), 13홈런, 33타점, OPS 1.214를 때리며 강력한 불방망이 실력을 이어갔다. 이 기간 OPS 1위, 홈런은 시카고 컵스 피트 크로우 암스트롱에 이어 2위다. 최근 18경기에서는 11홈런을 몰아쳤다.

샌프란시스코 쌍포로 불리는 라파엘 데버스(왼쪽)와 브라이스 엘드리지. AP연합뉴스

데버스가 시즌을 마감함에 따라 올해 샌프란시스코의 개막전 선발 라인업 9명 가운데 이정후가 유일하게 생존해 시즌 종료까지 뛸 전망이다. 3월 26일 뉴욕 양키스와의 개막전 라인업은 2루수 아라에즈, 3루수 채프먼, 지명타자 데버스, 유격수 윌리 아다메스, 우익수 이정후, 좌익수 엘리엇 라모스, 1루수 케이시 슈미트, 포수 패트릭 베일리, 중견수 해리슨 베이더 순이었다.

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아라에즈, 라모스, 베일리는 트레이드를 통해 이적했고, 아다메스, 슈미트, 베이더, 채프먼, 그리고 데버스는 부상으로 시즌을 조기 마감했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com