김도영-곽빈이 내 품에…KBO, 대표팀 새 굿즈 컬렉션 출시

[스포츠조선 김영록 기자] KBO가 야구 국가대표팀 신규 BI를 담은 공식 굿즈 컬렉션 총 11종을 출시한다.
지난 7일 공개된 신규 유니폼에 이어 선보이는 이번 굿즈 컬렉션은 응원 타월, 휴대폰 케이스, 키캡 키링 등 다양한 라이프스타일 제품으로 구성됐다. 특히 일부 상품에는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 국가대표팀 명단을 반영해 응원하는 선수를 향한 지지를 직관적으로 표현할 수 있도록 했다.
야구장에서 활용할 수 있는 응원 타월 및 양면 슬로건에는 신규 워드마크와 컬러 시스템이 반영되었으며, 국가대표팀 선수명과 배번이 포함된 아크릴 명찰과 띠부 스티커는 신규 유니폼을 모티브로 제작됐다. 띠부 스티커는 구매 시 총 50종 중 1종이 랜덤으로 발송되어 수집의 재미를 더했다.
워드마크와 K로고를 담은 카드 커버 스티커는 5종으로 구성되어 원하는 디자인을 선택하여 구매할 수 있으며, 유니폼과 야구공을 모티브로 한 마우스패드와 장패드, 무선 충전 기능을 지원하는 휴대폰 케이스도 라인업에 포함되어 일상생활 속에서도 대표팀을 응원하는 마음을 이어갈 수 있도록 했다.
'Team Korea Navy'와 'Team Korea Red'를 포인트 색상으로 활용한 4구 키캡 키링은 실제 기계식 키보드와 호환이 가능해 실용성과 활용도를 높였다.
이번 공식 굿즈 컬렉션은 오늘(14일)부터 KBO 마켓에서 구매할 수 있으며, 앞서 발표된 야구 국가대표팀 홈/원정 어센틱 유니폼 및 모자 2종도 함께 판매된다. 유니폼 구매 시에는 원하는 선수의 자수마킹 및 열마킹 옵션을 선택할 수 있다.
KBO는 이번 11종 출시를 시작으로 공식 굿즈 라인업을 점차 확대해 나갈 계획이다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com