"뼈아픈 결말" 충격에 빠진 열도…"하현승 엄청난 투수, 실력이 턱없이 부족했다" 4번타자의 완패 인정

U-18 대표팀. 대한야구소프트볼협회 제공

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[스포츠조선 이종서 기자] "정말 엄청난 투수였다."

일본 풀카운트는 14일 '한국과 일본 사이의 힘의 격차가 있다'는 제목으로 18세 이하(U-18) 아시아청소년야구선수권 결승전 내용을 조명했다.

한국은 13일 대만 타이베이돔에서 열린 일본과의 결승전에서 2대0으로 승리했다. 7이닝으로 진행됐던 경기에서 선발 하현승(부산고)이 완봉승을 거뒀다. 한국은 2018년 이후 8년 만에 통산 6번째 대회 우승을 차지했다.

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하현승이 압도적인 기량을 뽐냈다. 하현승은 일본전 두 경기와 대만전에 등판해 15⅔이닝 25탈삼진 무실점을 기록했다. 11일 슈퍼라운드에서 일본을 상대로 3이닝 무실점을 기록한 뒤 하루 휴식밖에 취하지 못했지만, 89구 완벽투를 펼쳤다.

일본 포수 야마다 리토라는 "한국과 일본의 전력 차이는 분명했다. 앞으로 더욱 실력을 키워야만 한다"고 밝혔다.

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매체는 '가장 진한 아쉬움이 남는 대목은 2회말 수비 상황이었다. 선발 투수 스기모토 마히로가 3루타와 몸에 맞는 볼을 내주며 1사 1,3루의 위기를 맞았다. 이어진 타석에서 한국이 스퀴즈 번트를 시도했고, 일본 배터리는 이를 간파해 헛스윙을 유도하는 데 성공했다. 하지만 이때 포수 야마다가 런다운에 걸린 3루 주자를 잡기 위해 3루로 송구한 것이 치명적인 실책으로 이어지며 허무하게 선취점을 헌납하고 말았다'고 조명했다.

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하현승. 사진제공=대한야구소프트볼협회

야마다는 "주자가 3루 베이스에 너무 가까이 붙어 있어서, 3루로 던져야 할지 순간적으로 망설였다. 결국 그 판단이 뼈아픈 결과로 이어졌다"고 자책했다.

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하현승에 대해서는 "정말 엄청난 투수였다. 거침없이 스트라이크 존으로 승부를 걸어왔고, 결정구인 예리한 슬라이더에 우리 타자들이 속수무책으로 배트를 내고 말았다. 우리의 실력이 턱없이 부족했다"고 완패를 인정했다. 매체는 '일본 대표팀의 안방마님이자 4번타자로서 무거운 책임감을 통감한 순간'이라고 짚었다.

오카다 타츠오 일본 대표팀 감독은 "이번 대회 기간에 전력 분석원들과 끊임없이 소통하며 투수진을 훌륭하게 이끌어줬다"며 야마다를 감쌌다.

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프로에 있다면 국제대회에서 하현승과의 승부는 계속될 예정. 매체에 따르면 야마다는 일단 대학 진학을 택했다. 야마다는 "아직 모든 것이 끝난 게 아니다. 지금부터 다시 기초를 탄탄히 다지며 나아가고 싶다"라며 각오를 다졌다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com