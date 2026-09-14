하현승은 계약금 신기록을 원한다! → 뻔한 대답은 NO."금액 욕심보다 기록을 깨면 너무 좋을 것 같다"

18세 이하(U-18) 야구대표팀이 아시아청소년선수권대회에서 8년 만에 우승한 뒤 14일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 하현승이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.14/

18세 이하(U-18) 야구대표팀이 아시아청소년선수권대회에서 8년 만에 우승한 뒤 14일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 하현승이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.14/

18세 이하(U-18) 야구대표팀이 아시아청소년선수권대회에서 8년 만에 우승한 뒤 14일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 하현승이 인터뷰를 하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.14/

18세 이하(U-18) 야구대표팀이 아시아청소년선수권대회에서 8년 만에 우승한 뒤 14일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 하현승이 인터뷰를 하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.14/

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[인천공항=스포츠조선 한동훈 기자] 형식적인 뻔한 대답은 하지 않았다. 2027 KBO 신인드래프트 최대어 하현승(부산고)이 '계약금 신기록'을 세우고 싶다고 솔직하게 말했다.

아시아를 제패한 하현승은 14일 인천공항을 통해 금의환향했다. 정윤진 감독이 이끄는 대한민국 청소년 야구대표팀은 대만에서 열린 제 14회 아시아청소년야구선수권 우승을 차지했다. 하현승은 결승전 일본전 7이닝 무실점 포함 대회 3경기 15⅔이닝 무실점을 기록했다. MVP까지 거머쥐었다.

하현승은 오는 21일 열리는 신인드래프트 전체 1번을 예약했다. 1순위 지명권을 가진 키움 히어로즈 입단이 확정적이다.

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관심사는 계약금이다. 하현승은 뉴욕 양키스의 300만달러(약 40억원) 제안을 뿌리쳤다고 알려졌다. KBO리그 신인 계약금 역대 최고액은 2005년 한기주(당시 KIA)가 받은 10억원이다.

하현승은 "원래 마음이 한국에서 성공하고 해외에 도전하고 싶었다. 한국에서 잘하는 게 첫 번째 목표다. 전혀 마음이 흔들리거나 하지 않았다. 단지 좋은 관심을 주셔서 감사했다"며 드래프트에 참가하는 이유를 설명했다.

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국제무대 증명까지 마친 하현승이 21년 묵은 기록에 충분히 도전할 만하다.

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돈 때문이 아니다. 하현승은 "계약금에 대한 욕심은 그렇게 없다. 그래도 기록을 깰 수 있다면 깨고 싶다. 제가 깰 수 있다면 너무 좋을 것 같다"고 있는 그대로 말했다.

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키움도 필요할 때에는 지갑을 시원하게 여는 구단이다. 키움은 2021년 1차지명 장재영에게 계약금 9억원을 쐈다. 역대 2위 금액이다. 올 시즌 도중에는 꾸준한 토종 선발 하영민과 8년 80억원 다년 계약을 척척 체결했다.

또한 키움은 고교 최대어 집합소다. 안우진 박준현 등 하현승과 같은 길을 선택한 선배들이 많다.

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하현승은 "형들과 함께 생활하고 같이 야구하면서 많이 여쭤보고 배우고 싶다. 기량을 더 갈고 닦아서 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다. 선배님들께 많이 배우면서 제 실력을 향상시키는 것이 첫 번째다"라고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com