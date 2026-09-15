"김하성 ATL 포스트 시즌 명단 포함" 미쳤다! 좌완 상대 유격수 출격 예상…부진했던 시즌 막판 활약으로 뒤집는다

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 12: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves celebrates scoring on a double by Drake Baldwin in the fourth inning against the Philadelphia Phillies at Truist Park on September 12, 2026 in Atlanta, Georgia. Edward M. Pio Roda/Getty Images/AFP (Photo by Edward M. PIO RODA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 포스트 시즌에도 활약할 기회를 받을 것으로 전망된다.

HTHB는 14일(한국시각) '내셔널리그 동부지구 우승을 눈앞에 둔 애틀랜타는 여전히 포스트 시즌을 향해 집중하고 있다'며 '팀은 이제 포스트 시즌에 가장 적합한 형태로 로스터를 구성하는 데 관심을 돌리고 있다'고 보도했다.

매체가 예상한 포스트 시즌 라인업에서 가장 주목할 부분은 내야진이었다. HTHB는 김하성을 비롯해 맷 올슨과 오스틴 라일리, 그리고 오지 알비스, 마우리시오 두반, 도미닉 스미스가 내야진을 구성할 것으로 전망했다.

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매체는 '김하성은 9월 들어 팀에 상당히 가치 있는 선수라는 사실을 입증했다'며 '최근 월트 와이스 감독이 확인한 바에 따르면 김하성은 좌완 투수를 상대로 유격수로 출전하고, 두반은 좌익수로 나선다'고 설명했다. 우완 투수를 상대할 때는 김하성이 벤치에 앉을 가능성이 있다. 김하성은 최근 메이저리그 15경기에서 타율 0.265를 기록하고 있을 정도로 타격감이 상당히 회복한 모습이다. 포스트 시즌에서도 맹활약할 기회를 잡을 수 있다.

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 12: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves throws to first base in the sixth inning against the Philadelphia Phillies at Truist Park on September 12, 2026 in Atlanta, Georgia. Edward M. Pio Roda/Getty Images/AFP (Photo by Edward M. PIO RODA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

애틀랜타 포수 라인업에는 드레이크 볼드윈과 션 머피가 포함될 것으로 예상됐다. 볼드윈은 주로 지명타자로 출전할 가능성이 있다. 외야수는 마이클 해리스 2세와 로날드 아쿠냐 주니어, 그리고 마이크 야스트렘스키 등이 포함될 것으로 전망된다.

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투수진에는 크리스 세일, 타일러 말리, 그랜트 홈즈, 디디에르 푸엔테스, 딜런 리, 딜런 닷, 레이셀 이글레시아스 등이 언급됐다. 부상자인 브라이스 엘더의 빈자리는 롱 릴리프 옵션 레이 커가 채울 것으로 예상됐다. 커는 이달 초 애틀랜타로 복귀한 이후 1.59의 평균자책점(ERA)을 기록하고 있다.