김하성 날벼락! 결정적 기회서 버려졌다 '2타수 무안타 1삼진'…대타 야스트렘스키 투런포 작렬→팀은 완패

CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 14: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves flips the ball to second base against the Chicago Cubs during the second inning at Wrigley Field on September 14, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 선발 출장해 2타수 무안타로 부진한 뒤 득점 기회에서 조기 교체됐다.

애틀랜타는 15일(한국시각) 미국 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 시카고 컵스와의 2026시즌 메이저리그 원정경기에서 3-7로 패배했다.

애틀란타의 선발 투수로는 레이날도 로페스가 등판했다. 타선에는 로날드 아쿠냐 주니어(우익수), 드레이크 볼드윈(지명타자), 맷 올슨(1루수), 아지 알비스(2루수), 마이클 해리스(중견수), 마우리시오 두반(좌익수), 오스틴 라일리(3루수), 션 머피(포수), 김하성(유격수)이 섰다.

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Sep 14, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago Cubs catcher Carson Kelly (15) is greeted by shortstop Nico Hoerner (2) after they scored against the Atlanta Braves during the second inning at Wrigley Field. Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images

시카고의 선발 투수로는 데이빗 피터슨이 등판했다. 타선에는 피트 크로우-암스트롱(중견수), 스즈키 세이야(우익수), 마이클 부시(1루수), 알렉스 브레그먼(3루수), 이안 햅(좌익수), 니코 호너(2루수), 마이클 콘포토(지명타자), 페드로 라미레스(유격수), 카슨 켈리(포수)가 선발 출장했다.

이날 김하성은 2타수 무안타 1삼진을 기록했다. 시즌타율은 0.126까지 하락했다. 김하성은 이 경기 첫 타석인 3회말 삼구삼진으로 물러났다. 두번째 타석인 5회초에는 유격수 땅볼에 그쳤다. 결국 그는 7회초 애틀랜타의 득점 기회에서 대타 야스트렘스키로 교체됐다.

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해당 경기 선제 득점은 시카고의 손에서 나왔다. 켈리가 로페스를 상대로 유격수 땅볼로 1루까지 출루했으며 3루에 있던 햅이 홈으로 들어왔다. 2루주자 호너는 3루까지 진루했다. 이어 크로우-암스트롱이 우전 2루타를 폭발시키면서 호너와 켈리가 모두 득점에 성공했다. 3-0으로 시카고가 앞서갔다.

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Atlanta Braves' Mike Yastrzemski, right, celebrates with Sean Murphy, left, after hitting a two-run home run during the seventh inning of a baseball game against the Chicago Cubs in Chicago, Monday, Sept. 14, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)

시카고 타선은 멈추지 않았다. 3회말에 호너의 우전 안타와 콘포토의 적시 2루타까지 터지면서 5-0까지 격차를 벌렸다. 6회말에는 크로우-암스트롱이 우측담장을 넘기는 투런포를 쏘아올리면서 7-0이 됐다.

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애틀랜타는 7회초 반격을 시작했다. 머피가 3루수 땅볼을 때려내면서 3루에 있던 해리스가 홈베이스를 밟았다. 이어 대타로 출전한 야스트렘스키가 좌중간 담장을 넘기는 투런 홈런을 기록했다. 애틀랜타가 7-3까지 시카고를 추격했다.

그러나 애틀랜타는 8회초 무사 1·2루 기회를 날렸고, 9회에도 1사 만루에서 득점하지 못하면서 경기를 내줬다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com