이럴수가! 이정후 빼고 전부 사라졌다 → 美매체 "이정후 독보적 존재감.. 대부분 다치거나 팔렸다"

San Francisco Giants' Brett Harris, right, celebrates after scoring with Jung Hoo Lee during the eighth inning of a baseball game against the St. Louis Cardinals in San Francisco, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Nic Coury)

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee (51) scores during the eighth inning of a baseball game against the St. Louis Cardinals in San Francisco, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Nic Coury)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 이정후만 남았다.

샌프란시스코 자이언츠는 야심차게 2026년을 시작했다. 시즌 구상이 완전히 틀어지며 노선을 변경했다. 고액 연봉자들을 정리하고 미래를 도모했다. 이 과정 속에서 이정후가 홀로 자리를 지켰다.

미국 매체 스포츠일러스트레이티드(SI)는 16일(한국시각) '이정후가 독보적인 존재감을 유지했다. 샌프란시스코는 시즌 초와 비교해 완전히 다른 팀이 되었지만 이정후의 입지만큼은 예외'라고 조명했다.

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이날 세인트루이스 카디널스전 선발 출전 선수 중 개막전 스타팅 멤버는 이정후가 유일하다.

샌프란시스코는 3월 28일 뉴욕 양키스전 루이스 아라에즈(2루수)-맷 채프먼(3루수)-라파엘 데버스(지명타자)-윌리 아다메스(유격수)-이정후(우익수)-엘리엇 라모스(좌익수)-케이시 슈미트(1루수)-패트릭 베일리(포수)-해리슨 베이더(중견수)로 타순을 짰다. 선발투수는 로비 레이.

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9월 16일 세인트루이스전 선발 명단은 드류 길버트(중견수)-브라이스 엘드리지(1루수)-조나 콕스(2루수)-이정후(지명타자)-오슬레비스 바사베(3루수)-터너 힐(좌익수)-드류 카바노(포수)-그랜트 맥크레이(우익수)-크리스티안 코스(유격수)였다. 선발투수는 블레이드 티드웰.

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아라에즈(필라델피아 필리스) 라모스(뉴욕 양키스) 베일리(클리블랜드 가디언드) 레이(샌디에이고 파드리스)는 트레이드 됐다. 채프먼 데버스 아다메스 슈미트 베이더는 부상이다.

Sep 13, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants outfielder Jung Hoo Lee (51) looks on while batting against the San Diego Padres during the fifth inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

Sep 13, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants outfielder Jung Hoo Lee (51) catches a deep fly ball hit by San Diego Padres infielder Manny Machado (not pictured) during the seventh inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

Sep 13, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants outfielder Jung Hoo Lee (51) looks on while batting against San Diego Padres catcher Ethan Salas (8) during the fifth inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

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SI는 '샌프란시스코의 목표는 포스트시즌 진출이었다. 불행하게도 생각대로 흘러간 것은 거의 없었다. 부상이 계속해서 발목을 잡았다. 부상이 아닐 때에는 경기력이 부진했다'고 지적했다.

그러면서도 '유일하게 변하지 않은 한 가지는 이정후다. 구단 수뇌부가 이정후를 미래 계획에 포함시켰다는 점을 고려하면 이상할 일은 아니다'라고 평가했다.

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이정후는 139경기 560타석 타율 2할7푼8리 OPS(출루율+장타율) 0.722를 기록했다.

다만 이정후도 언제든 밀려날 수 있다. SI는 '샌프란시스코에서 자신의 이름을 알리려는 젊은 선수들이 기회를 잡으면서 이정후의 출전 시간은 점차 줄어들고 있다'고 지적했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com