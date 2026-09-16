경쟁자 실책에도 '1할 타자' 김하성 차례는 없었다…홈런 3방 앞세운 애틀랜타, 컵스에 역전승

Atlanta Braves' Ronald Acuna Jr., center, celebrates with Matt Olson, left, and Drake Baldwin after hitting a two-run home run during the sixth inning of a baseball game against the Chicago Cubs in Chicago, Tuesday, Sept. 15, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Sep 15, 2026; Chicago, Illinois, USA; Atlanta Braves second baseman Ozzie Albies (1) gestures after hitting a two-run home run against the Chicago Cubs during the seventh inning at Wrigley Field. Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성이 결장한 가운데, 애틀랜타 브레이브스가 시카고 컵스를 제압하고 가을야구에 한 발짝 더 다가섰다.

애틀랜타는 16일(한국시각) 미국 일리노이주 시카고의 리글리필드에서 가진 컵스전에서 6대3으로 역전승 했다. 이날 승리로 애틀랜타는 시즌 전적 89승63패가 되면서 포스트시즌 진출 매직넘버를 4에서 3으로 줄였다. 내셔널리그 동부지구 우승 매직넘버도 7에서 6으로 낮췄다.

애틀랜타의 월트 와이스 감독은 이날 드레이드 볼드윈(포수)-로날드 아쿠냐 주니어(지명 타자)-맷 올슨(1루수)-마이클 해리스 주니어 2세(중견수)-마우리시오 두반(유격수)-오스틴 라일리(3루수)-마이크 야스트르젬스키(좌익수)-아지 알비스(2루수)-브루어 히클렌(좌익수)으로 라인업을 짰다. 선발 투수는 마틴 페레즈. 컵스의 크레이그 카운셀 감독은 피트 크로우-암스트롱(중견수)-스즈키 세이야(중견수)-알렉스 브레그먼(3루수)-타이론 타일러(좌익수)-니코 호너(유격수)-마이클 부시(1루수)-맷 쇼(지명 타자)-페드로 라미레즈(2루수)-미겔 아마야(포수)를 내세웠다. 케빈 가우스먼이 선발 등판했다.

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애틀랜타는 2회말 컵스에게 선취점을 내줬다. 페레즈가 무사 1, 2루에서 라미레즈에게 적시타를 맞으면서 0-1이 됐다. 아마야의 희생번트 성공으로 이어진 1사 2, 3루에서 크로우-암스트롱이 친 2루수 땅볼 때 알비스가 홈 송구를 택해 홈 쇄도하던 라미레즈를 잡으면서 추가 실점은 막았다.

CHICAGO, ILLINOIS - SEPTEMBER 15: Ronald Acuna Jr. #13 of the Atlanta Braves celebrates his two-run home run in the sixth inning against the Chicago Cubs at Wrigley Field on September 15, 2026 in Chicago, Illinois. Griffin Quinn/Getty Images/AFP (Photo by Griffin Quinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

하지만 애틀랜타는 4회말 연속 실점으로 위기에 몰렸다. 페레즈가 무사 1, 2루에서 라미레즈에게 유격수 땅볼을 유도했으나, 두반이 더블플레이를 위해 2루로 뿌린 공이 뒤로 빠졌고, 그 사이 2루 주자 부시가 홈까지 내달려 득점했다. 이어진 무사 1, 3루에서 아마야의 희생플라이로 컵스가 1점을 더 보태면서 0-3으로 격차가 벌어졌다.

하지만 애틀랜타가 승부를 뒤집었다. 6회초 1사 1루에서 아쿠냐가 중월 투런포를 쏘아 올리며 가우스먼을 끌어 내렸고, 7회초에는 1사 1루에서 알비스가 컵스 구원 투수 다니엘 팔렌시아를 상대로 중월 투런포를 치면서 4-3으로 역전에 성공했다.

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애틀랜타는 페레즈가 6이닝 3실점(2자책)으로 물러난 뒤 디디에 푸엔테스가 2이닝 무실점 역투를 펼치며 리드를 이어갔다. 결국 9회초 2사 3루에서 볼드윈이 우월 쐐기 투런포를 쏘아 올리면서 승기를 굳혔고, 9회말 등판한 라이젤 이글레시아스가 실점 없이 9회말을 막으면서 3점차 승리로 경기를 마무리 했다.

Atlanta Braves' Ozzie Albies, right, celebrates with Brewer Hicklen after hitting a two-run home run during the seventh inning of a baseball game against the Chicago Cubs in Chicago, Tuesday, Sept. 15, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)

박상경 기자 ppark@sportschosun.com