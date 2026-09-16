화려한 홈런쇼! '송성문 교체 출전' COL 8연패 탈출 제물된 SD…'승리의 주역' 캐리그 4안타 2홈런 5타점 폭발

San Diego Padres' Sung-Mun Song runs to first on a sacrifice bunt before being called out in the third inning of a baseball game against the Milwaukee Brewers Monday, Aug. 10, 2026, in San Diego. (AP Photo/Karl Anderson)

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[스포츠조선 강우진 기자]샌디에이고 파드리스의 송성문이 대수비로 출전했지만, 타선에는 서지 못했다. 샌디에이고는 원정 경기에서 콜로라도 로키스에게 대패했다. 이로써 콜로라도는 8연패의 늪에서 빠져나왔다.

샌디에이고는 16일(한국시각) 미국 콜로라도주 덴버의 쿠어스 필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 3-9로 패배했다.

샌디에이고는 페르난도 타티스 주니어(우익수), 오스틴 헤이즈(지명타자), 매니 마차도(3루수), 타이 프랜스(1루수), 잭슨 메릴(중견수), 잰더 보가츠(유격수), 루이스 캄푸사노(포수), 사마드 테일러(좌익수), 제이크 크로넨워스(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했으며, 선발투수는 워커 뷸러가 등판했다.

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Colorado Rockies' Kyle Karros scores on a single hit by Troy Johnston in the seventh inning of a baseball game against the San Diego Padres Tuesday, Sept. 15, 2026, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)

콜로라도는 제이크 맥카시(중견수), 아다엘 아마도르(2루수), 콜 캐리그(유격수), TJ 럼필드(1루수), 카일 카로스(3루수), 미키 모니악(지명타자), 트로이 존스턴(우익수), 브렛 설리반(포수), 잭 빈(좌익수)이 타선을 구성했다. 선발투수는 카일 프리랜드였다.

선취점은 샌디에이고가 챙겼다. 타티스가 1회초 프리랜드를 상대로 왼쪽 담장을 넘기는 솔로포를 가동하면서 앞서갔다. 2회초에는 캄푸사노가 마찬가지로 왼쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 기록했다. 샌디에이고가 손쉽게 2-0으로 앞서갔다.

AFP연합뉴스

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콜로라도가 3회말 동점에 성공했다. 캐리그가 우측 담장을 넘기는 투런포를 쏘아 올리면서 2-2 균형을 맞췄다.

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샌디에이고는 한 점 달아났다. 5회초 헤이즈가 왼쪽 담장을 넘기는 솔로포를 가동하면서 3-2가 됐다.

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6회말 콜로라도의 타선이 폭발했다. 존스턴이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 동점을 만들었다. 이어 설리반이 우전 적시타로 역전에 성공했다. 이어 캐리그가 우중간 담장을 넘기는 투런포를 기록하면서 멀티 홈런을 신고했다. 7회말 콜로라도는 존스턴과 빈의 적시타로 2점을 더 추가하면서 9-3으로 확실한 리드를 잡았다.

이후 양팀은 점수를 뽑아내지 못했고, 경기는 그대로 종료됐다. 송성문은 8회말 대수비로 출전했지만, 타석에는 서지 못했다. 콜로라도의 캐리그는 이날 4안타 2홈런 5타점으로 승리의 주역이 됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com