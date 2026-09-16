'곽빈-소형준-최민석 제외' 류지현호 유일 연습경기, 승부치기까지 대비한다…"인지하는 게 중요하다"

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 류지현 감독이 발걸음을 옮기고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 대표팀 타자들이 주루훈련을 펼치 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

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[고척=스포츠조선 이종서 기자] 류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 대표팀이 나고야 출국 전 최종 점검을 한다.

한국 대표팀은 17일 고척스카이돔에서 상무와 연습경기를 한다.

대표팀은 지난 14일 소집돼 15일과 16일 이틀간 고척돔에서 훈련을 하면서 손발을 맞췄다. 17일 상무전은 출국 전 마지막 훈련이자 21일 대만과의 조별리그 1차전을 앞두고 실시하는 유일한 연습경기다.

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류 감독은 16일 "상무와의 연습경기는 8이닝으로 한다. 최민석과 소형준이 13일에 소속팀에서 등판을 해서 빠지고, 곽빈도 일단 제외했다"라며 "11명에서 3명이 빠지니 8명이다. 이 8명이 1이닝씩 공을 던질 예정"이라고 했다.

연습경기인 만큼, 무리가 되지 않게 투구수도 제한한다. 류 감독은 "연습경기를 하고 3일이 지난 뒤 경기를 해야 한다. 30구 이상은 무리가 될 수 있다고 생각해 상무 쪽에 양해를 구했다. 30구가 넘어가면 이닝이 종료된다. 상무도 퓨처스 포스트시즌을 해야해서 여유가 있는 상황은 아니라고 하더라. 그래서 상무 운영 방안을 듣고 서로 합의를 했다"고 했다.

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 박재현 김도영 문현빈이 워밍업을 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

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아시안게임 조직위원회에서는 아직 야구 규정을 발표하지 않았다. 다만, 그동안의 국제 대회에서는 정규이닝을 마친 뒤 연장에는 승부치기가 진행되는 경우가 있었다.

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류 감독은 "마지막 8회에는 승부치기를 하려고 한다"라며 "아마추어 대회는 무사 1,2루가 승부치기고 WBC 때는 무사 2루였다. 대회 때는 어떤 상황이 벌어질지 모르니 상황을 인지하고 들어가도록 하려고 한다"라며 "경험이라기 보다는 인지라는 표현이 맞는 것 같다. 이런 상황이 이 대회에는 있을 수 있다는 걸 인지하고 들어가는 알고하는 건 다르다. 연습경기 때 그 이닝(승부치기)에 던지는 투수도 한 명 밖에 안 된다. 선수들에게 어떤 일이 벌어질지 모른다는 가상 시나리오를 이야기 해준다는 게 맞는 것 같다"고 설명했다.

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한국은 상무와 연습 경기를 한 뒤 18일 일본 나고야로 출국한다. 19일과 20일 현지에서 적응 훈련을 한 뒤 21일부터 대만, 홍콩, 태국을 차례로 만난다. 25일과 26일 슈퍼라운드를 거쳐 27일에는 메달 결정전을 한다.

고척=이종서기자 bellstop@sportschosun.com