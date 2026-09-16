'빅리그 떠난지 110일' 김혜성, 올해는 가을야구 없다! 다저스 PS 예상 로스터 살펴보니

LA 다저스 김혜성이 올해 포스트시즌서는 뛰지 못할 것으로 보인다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]14년 연속 포스트시즌 진출을 확정한 LA 다저스가 김혜성 없이 월드시리즈 우승에 도전할 것으로 보인다.

트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 시즌 막판 활약을 하고 있는 김혜성은 로스터가 확대된 이달 들어서도 콜업 통보를 받지 못하고 있다. 디비전시리즈 직행을 노리고 있는 다저스가 김혜성을 시즌 막판 불러올리거나 포스트시즌서 합류시킬 가능성은 희박해 보인다.

다저스는 16일(한국시각) 신시내티 레즈와의 원정경기에서 4대0으로 완승을 거두고 92승59패를 마크, NL 서부지구 1위 자리를 굳건히 했다. 2위 샌디에이고 파드리스(82승69패)와의 승차를 10게임으로 벌렸다.

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17일 다저스가 신시내티에 승리하거나, 샌디에이고가 콜로라도 로키스에 패하면 다저스는 서부지구 우승을 확정한다. 최근 14시즌 중 13번째 지구 우승이 된다.

지구 우승 후 목표는 디비전시리즈 직행이다. NL에서 지구 우승 3팀 중 상위 2팀이 와일드카드시리즈를 거치지 않고 디비전시리즈에 오르는데, 이날 현재 순위는 중부지구 1위 밀워키 브루어스(94승57패), 다저스, 동부 1위 애틀랜타 브레이브스(89승63패) 순이다. 다저스가 애틀랜타에 3.5게임차로 앞서 있어 절대적으로 유리하다.

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이런 상황에서 김혜성이 다저스가 절실히 필요로 하는 전력일 수는 없다

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다저스 특급 유망주 호스웨이 더파울라(오른쪽)가 포스트시즌 로스터에 포함될 것으로 예상됐다. Imagn Images연합뉴스

MLB.com은 이날 다저스의 포스트시즌 로스터 26인을 예상했는데, 김혜성의 이름을 찾아볼 수 없었다. 그 명단은 다음과 같다.

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선발투수(4명)=야마모토 요시노부, 태릭 스쿠벌, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우

릴리버(9명)=에드윈 디아즈, 태너 스캇, 에드가르도 엔리케스, 알렉스 베시아, 에반 필립스, 사사키 로키, 저스틴 로블레스키, 잭 드라이어, 브록 스튜어트

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포수(2명)=윌 스미스, 헌터 페두시아

1루수(1명)=프레디 프리먼, 2루수(1명)=토미 에드먼, 유격수(1명)=무키 베츠, 3루수(1명)=맥스 먼시, 외야수(3명)=테오스카 에르난데스, 앤디 파헤스, 카일 터커

유틸리티/벤치(3명)=키케 에르난데스, 미겔 로하스, 호스웨이 더파울라

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투타 겸업(1명)=오타니 쇼헤이

이 가운데 부상자 명단(IL)에 올라 있는 오타니, 파헤스, 사사키, 디아즈, 에드가르도 에르난데스 등 5명은 정규시즌 막판, 늦어도 포스트시즌 이전에는 복귀할 수 있을 것으로 다저스는 낙관하고 있다.

김하성은 지난해 포스트시즌 로스터에 극적으로 승선했지만, 올시즌에는 지난 5월 30일 마이너리그로 내려간 이후 110일이 지나도록 빅리그 콜업마저 이뤄지지 않고 있는 실정이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com