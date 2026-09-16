"베스트 컨디션 아니더라" 왕옌청 대만 대표팀 합류는 언제? "AG 후에도 출격 준비시킬 것" [대전포커스]

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 김영록 기자] 왕옌청의 아시안게임 합류가 임박했다.

한화 이글스는 16일 내야수 정은원과 투수 원종혁, 박준영을 1군에 등록했다. 왕옌청과 이민우, 강건우가 한꺼번에 1군 엔트리에서 제외됐다.

이날 대전에서 만난 김경문 한화 감독은 "강건우는 아직 준비가 부족한 것 같다. 2군에서 더 준비할 필요가 있다. 이민우도 경기 내용이 계속 좋지 않아 새로운 투수들을 불렀다"고 설명했다.

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당초 왕옌청의 선발 로테이션 공백을 메울 예정이었던 강건우에 대해 "아직 날짜가 많이 남았다. 경기 내용이 좋아져야 선발로 쓸 수 있다"고 덧붙였다.

사진제공=한화 이글스

전날 왕옌청의 직구 최고 구속은 147㎞. 하지만 전체적으로 구위도 제구도 좋지 못했다. 자꾸 팔을 푸는 등 프로 데뷔 이래 첫 풀타임을 소화한 피로가 엿보였다.

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김경문 감독도 동의했다. 그는 "열심히 노력한 만큼 그동안 야구가 잘됐다. 승리도 많이 땄다. 어제는 조금 피곤해보였다. 구속도 베스트보다 덜 나왔다"고 설명했다.

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왕옌청은 휴식과 출국 준비를 거쳐 오는 18일 아시안게임이 열리는 일본 현지로 직접 합류할 예정.

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"아시안게임 다녀와도 몇경기 더 남아있다. 나는 질 때 지더라도 쉽게 지면 안된다고 생각한다. 만약에 몸이 어디가 안 좋다, 하면 감독이 쓰면 안되겠지만, 그렇지 않다면 팬들을 위해서라도 끝까지 던져주길 바란다."

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기 지켜보는 한화 김경문 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

올시즌 8타수 5안타(홈런 3, 2루타 1)로 '왕옌청 킬러' 노릇을 한 KT 안현민은 '대표팀 선수들에게 왕옌청 공략 팁을 준다면'이란 질문에 "대표팀에 간 타자들이라면 다 잘칠 거라고 생각한다. 한시즌 내내 지켜봤으니까. 원래 서로 잘 알면 투수보단 타자가 유리하다. 투수가 집중해서 구속을 끌어올리는건 한계가 있지만, 타자가 집중해서 더 빠른공을 치는 건 가능하다"고 답했다.

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이어 "다만 노시환 문현빈이 잘 쳐야되지 않겠나. 왕옌청을 상대해본 적도 없고, 전력분석도 생소할 테니까"라며 웃었다.

김경문 감독의 생각은 어떨까. 그는 "한창 잘 던질 때보다 위력이 조금 떨어져있다"면서 "(노)시환이나 (문)현빈이도 국가대표로서 만나는 거니까, 팀과 팀의 관계를 떠나 잘 공략할 거라고 본다"고 강조했다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

대전=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com