4위 한번 노려봐? 두산 연승가도 → 김원형 감독 싱글벙글 "타카다 김택연 3이닝 완벽" [잠실 현장]

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 김원형 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 승리한 두산 벤자민이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 삼성 라이온즈를 잡고 5위 굳히기에 들어갔다.

두산은 16일 잠실에서 열린 삼성과 경기에서 3대1로 승리했다. 선발투수 벤자민이 5이닝 1실점 호투했다. 6회부터 타카다가 1⅔이닝, 김택연이 1⅓이닝 무실점으로 추격을 차단했다. 9회에는 이영하가 출동해 마침표를 찍었다.

6위 NC는 3위 LG에 2대9로 졌다. 4위 KIA는 경기가 없었다.

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두산은 KIA를 3경기 차이로 추격했다. NC는 두산과 4.5경기 차이로 멀어졌다.

경기 후 김원형 두산 감독은 "선발투수 벤자민이 복귀전에 이어 오늘도 호투하며 승리할 수 있는 분위기를 만들었다. 뒤이어 타카다 1⅔이닝, 김택연 1⅓이닝 등 두 명의 투수가 3이닝을 완벽하게 막았다. 마무리 이영하 역시 상대 중심타선을 봉쇄하며 귀중한 세이브를 올렸다"고 만족감을 나타냈다.

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1회말 두산이 선취점을 얻었다. 삼성 중견수 박승규가 치명적인 수비 실수를 저질렀다.

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1사 후 박지훈이 우전 안타를 쳤다. 김민석이 삼진을 당하고 양의지가 좌전 안타를 쳤다. 2사 1, 3루에서 세베리노가 중견수 방면 깊은 뜬공을 쳤다. 박승규가 펜스 바로 앞까지 다가갔는데 여기서 타구를 잃어버렸다. 박승규 옆에 타구가 뚝 떨어졌다. 2아웃이었던 데다가 체공 시간도 길어서 주자 2명이 모두 홈으로 들어왔다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 타카다가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 김택연이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 승리한 두산 이영하가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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2-1로 쫓긴 두산은 4회말에 귀중한 추가점을 얻었다. 양석환이 솔로 홈런(시즌 3호)을 쳤다. 양석환은 풀카운트서 페덱의 컷 패스트볼을 걷어올렸다. 좌중간 외야 관중석으로 타구를 날렸다. 비거리 130m 큼지막한 홈런이었다.

김 감독은 "선취점이 중요한 경기에서 1회말 박지훈, 양의지가 안타를 때려 찬스를 잡았고 세베리노가 초구부터 적극적인 스윙으로 타점을 올렸다. 추가점이 필요할 때는 양석환이 결정적인 홈런을 날리며 승기를 잡았다"고 칭찬했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com