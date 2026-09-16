타율 0.068에도 남긴 이유 이거였나…경쟁자 실책이 다시 증명한 '어썸킴' 가치

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[스포츠조선 박상경 기자] 이게 결국 김하성(애틀랜타 브레이브스)을 남겨둔 이유일까.

16일(한국시각) 시카고 컵스 원정에서 역전승을 거둔 애틀랜타. 하지만 초반에 분위기가 넘어갈 수도 있었던 경기였다. 선발 마틴 페레즈가 2회와 4회 잇달아 실점하면서 3점 차까지 뒤졌다. 내셔널리그 와일드카드 경쟁 1위로 애틀랜타의 포스트시즌 상대가 될 수도 있는 컵스는 그냥 물러서지 않았다. 투런포 세 방이 아니었다면 애틀랜타는 3연패에 빠질 수 있었던 승부였다.

하지만 이날 경기가 어렵게 전개된 건 페레즈만의 탓이 아니었다. 0-1이던 4회말 중요한 장면이 나왔다. 이날 유격수로 선발 출전한 마우리시오 두반이 뼈아픈 실책을 저질렀다. 무사 1, 2루에서 두반이 평범한 땅볼 타구를 잡았고, 더블플레이로 이어질 수 있는 상황이었다. 그런데 두반이 포구 후 곧바로 2루 방향으로 뿌린 공이 크게 빗나갔다. 베이스 커버에 들어간 아지 알비스가 글러브를 뻗기엔 거리가 너무 멀었다. 그 사이 2루 주자는 홈을 밟았고, 1루 주자는 3루까지 갔다. 타자 주자 역시 살아남았다. 이후 페레즈가 아웃카운트와 1점을 맞바꾸며 추가 실점을 최소화하지 못했다면 분위기는 그대로 컵스 쪽으로 넘어갈 수도 있었다.

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애틀랜타 벤치 입장에서는 이 장면을 바라보며 포스트시즌 고민이 더 깊어질 만했다. 유틸리티 플레이어인 두반은 올 시즌 유격수뿐만 아니라 외야까지 여러 포지션을 소화하며 팀에 기여했다.

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그러나 정규시즌과 포스트시즌 한 경기의 무게감은 천지 차이다. 특히 승부처에서 1점의 무게는 엄청나다. 안타나 홈런이 아닌 실책으로 내준 실점은 체감하는 타격이 더 클 수밖에 없다. 두반의 실책이 포스트시즌에 나왔다고 가정하면 애틀랜타 입장에선 아찔한 장면이다. 올 시즌 김하성과 두반, 호르헤 마테오, 짐 자비스 등 여러 선수를 유격수로 활용해 온 애틀랜타로서는 내야 수비 안정성을 다시 생각할 수밖에 없을 만한 장면이었다.

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애틀랜타는 지난달 김하성이 부상 재활을 마치자 빅리그 로스터에 복귀시켰고, 직후 마테오를 양도지명한 뒤 결국 방출했다. 당시 김하성의 시즌 타율은 0.068에 불과했다. 타격만 놓고 보면 선뜻 이해하기 어려운 선택이었다. 하지만 김하성에게는 수비라는 확실한 장점이 있었다.

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특히 가을야구 경험이 눈에 띈다. 김하성은 샌디에이고 시절이던 2022년 포스트시즌 12경기에 모두 유격수로 선발 출전해 103이닝을 소화했다. 이 기간 실책은 단 한 개도 없었다. 2023년에는 2루수와 3루수, 유격수를 오가며 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브까지 수상했다.

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결국 애틀랜타가 포스트시즌에서 김하성을 수비 강화 카드로 활용할 가능성에 시선이 모인다. 9월 들어 타격이 조금씩 살아나고 있기는 하나, 타선에 꾸준히 힘을 보탤 정도의 흐름과는 아직 거리가 있다. 이런 점을 고려하면 애틀랜타 벤치는 두반을 선발로 활용하더라도 승부처나 경기 후반 김하성을 투입해 내야 수비를 강화하는 선택을 할 수 있다.

샌디에이고 시절 뛰어난 수비력으로 '어썸킴(Awesome Kim)'이라는 별명을 얻었던 실력을 다시 증명해야 할 때가 다가오고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com