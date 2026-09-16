'컴온' 도발에 홈런 응징! "직구 던질줄 알았더니" 발끈한 안현민, 3개째 홈런으로 '천적' 재입증 [대전비하인드]

인터뷰에 임한 안현민. 김영록 기자

사진제공=KT 위즈

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 5회말 1사 1,2루 안현민이 1타점 적시타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

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[대전=스포츠조선 김영록 기자] "1회에 수비하고 들어가는데, 왕옌청이 올라오면서 '컴온!' 하더라."

8타수 5안타 3홈런. 이쯤 되면 천적을 넘어 대악마다.

한화 이글스 왕옌청에게 KT 위즈 안현민이 바로 그런 존재다.

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KT 위즈는 15일 대전 한화전에서 13대3 대승을 거뒀다.

이날 KT는 홈런 4개를 몰아치며 한화 마운드를 초토화시켰다. 그 물꼬를 튼 게 안현민이었다.

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안현민은 2-0으로 앞선 3회초 선두타자로 등장, 한화 선발 왕옌청의 포크볼을 그대로 밀어 우중간 담장을 넘기는 솔로포를 터뜨렸다.

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이후에도 KT는 5회초 허경민의 투런포, 6회초 힐리어드의 투런포, 8회초 힐리어드의 솔로포 등 폭풍 득점을 이어가며 한때 13-0까지 앞서갔다. 한화는 9회말 뒤늦게 강백호와 한지윤이 홈런을 터뜨리며 3점을 만회하는데 그쳤다.

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이날 안현민은 5회초 공격이 끝난 뒤 일찌감치 교체됐다. 5회에도 2루타를 치며 날선 타격감을 과시하던 터라 의아했다.

사진제공=한화 이글스

경기 후 만난 안현민은 "아프다기보단 불편한 부분이 있어서 관리 차원에서 빠르게 나왔다. 지금 컨디션이 썩 좋지 않다"고 답했다. 홈런에 대해선 "넘어간다는 생각을 안했는데 넘어간 거다. 첫 타구도 더 좋은 타구를 만들 수 있었는데 아쉽다"라며 멋쩍게 웃었다.

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특히 뜻밖의 비하인드도 공개했다. 1회말 수비가 끝나고 내려가는데, 마운드로 올라오던 왕옌청이 안현민을 바라보며 장난스럽게 '컴온!'을 외쳤다는 것.

왕옌청 입장에선 지난 3일 안현민에게 멀티포를 허용한 트라우마도 있고, 올시즌 상대전적이 좋지 않은데 마침 첫 타석에 잘 맞은 타구가 중견수 뜬공으로 이어졌다보니 기합을 끌어올리는 차원에서 던진 도발로 보인다.

하지만 이는 역효과가 났다. 안현민은 "자신있게 '컴온' 하길래 직구 던지겠거니 하고 집중했는데 포크볼을 던지더라"면서도 다음 타석에서 강렬한 홈런을 터뜨린 것.

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사진제공=KT 위즈

그는 "아마 지난 경기 때 아쉬움이 컸던 거 같다. 그때도 '나한테 자꾸 친다'며 투덜대더니 아직 마음에 담아두고 있는 것 같다"면서 "사실 아직 특별한 친분은 없는데, 이렇게 하나하나 만들어가는게 아닐까. 다른 나라 가지 말라고 선물 준 셈"이라며 웃었다.

그렇다면 왕옌청의 천적으로서 대표팀에 안현민이 줄수 있는 꿀팁은 없을까. 안현민은 "사실 대표팀 갈 정도면 다들 잘 치는 타자들이라 조언해줄 게 딱히 없다. (김)도영이나 (김)주원이 형이나 다 잘 칠 거 같은데, 결국 4번타자 노시환에게 달린게 아닐까. 다른 선수들은 리그에서 많이 만나봤고 또 연구해봤지만, 노시환이나 문현빈은 쳐본적이 없으니까 거기서 승부가 갈릴 것 같다"며 웃었다.

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 힐리어드가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

8월 타율 3할2푼2리에 4홈런, 9월 3할4푼8리에 3홈런을 치며 타격감을 끌어올리고 있다. 안현민은 "타격감이 좋지 않을 때는 쳐야되는데 방망이가 나가지 못했다. 그러다보니 볼넷이 많아진 부분도 있다. 8월부터는 조금더 적극적으로 치는 방향으로 하고 있는데 결과가 좋다"고 돌아봤다.

"힐리어드는 홈런왕 경쟁에 충분히 끼어들 수 있을 거 같다. 몰아치기를 워낙 잘하는 선수기도 하고, 몇경기 안남긴 했지만 1~2개 차이까진 금방 좁힐 거 같다. (4번타자)힐리어드가 잘 치면 (3번)내게도 큰 도움이 되니까, 잘 쳐주면 좋겠다."

대전=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com