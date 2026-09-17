2년 전 한 달 넘게 쉬었던 그 부위 또…스넬 19구 만에 강판, LAD 'PS 빅4' 비상

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[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스가 가을야구를 앞두고 또 변수를 만났다.

블레이크 스넬의 부상 가능성이 제기됐다. 스넬은 17일(한국시각) 미국 오하이오주 신시내티의 그레이트 아메리칸 볼파크에서 펼쳐진 신시내티 레즈전에 선발 등판했으나, 1회말을 19개의 공으로 1안타 무실점으로 막은 뒤 마운드를 내려왔다. 다저스는 '왼쪽 사타구니 불편함'을 이유로 들었다.

다저스는 이날 신시내티에 승리하면 잔여 경기 결과와 상관없이 내셔널리그 서부지구 우승을 확정하게 된다. 그러나 스넬이 갑작스럽게 마운드를 내려가면서 반강제로 불펜데이를 하게 됐다.

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스넬은 이전에도 같은 부위 부상으로 고생한 바 있다. 2024년 샌프란시스코 시절 4월 왼쪽 내전근 염좌로 약 한 달간 자리를 비운 그는 복귀 후인 6월 다시 왼쪽 사타구니에 이상을 느껴 IL에 올랐고, 7월에야 복귀했다. 2021년과 2022년에도 왼쪽 내전근 부상으로 경기에 나서지 못한 전력이 있다.

스넬은 과거 반복되는 부상 원인 중 하나로 자신의 투구 메커니즘을 의심하기도 했다. 그는 "투구할 때 뒷다리를 많이 사용하는데, 이로 인해 왼쪽 사타구니에 무리가 갈 수 있다"며 "투구 폼 변화뿐만 아니라 근력 강화 훈련을 추가로 해야 할 것 같다"는 생각도 드러낸 바 있다. 하지만 다저스에서도 부상이 반복되면서 고질화되는 모양새다.

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스넬은 올 시즌 이미 두 번이나 부상자 명단(IL)에 오른 바 있다. 어깨 통증으로 개막 후 한 달여 만에 복귀한 그는 5월 10일 애틀랜타 브레이브스전에 등판했으나 3이닝 5실점(4자책)을 기록한 뒤 정밀검진에서 왼쪽 팔꿈치 뼛조각이 발견되면서 다시 IL로 돌아갔다. 뼛조각 제거 수술을 한 뒤 8월 12일 캔자스시티 로열스전에서 복귀한 이후 12일까지 6경기에 등판해 4승을 거두며 우려를 불식시켰다. 그러나 이번 강판으로 또 먹구름이 드리우게 됐다.

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스넬이 또 IL에 오르면 다저스의 포스트시즌 구상도 어그러질 전망. 다저스는 스넬 외에도 태릭 스쿠벌, 야마모토 요시노부, 타일러 글래스나우를 앞세워 포스트시즌 선발진을 짤 것으로 전망됐다. 스넬이 빠지더라도 저스틴 로블레스키나 사사키 로키를 활용할 수도 있으나, 경험이 적다는 점에서 불안감을 가질 수밖에 없다. 오타니 쇼헤이가 투수 복귀를 단념한 상황에서도 자신만만했던 다저스지만, 스넬의 이번 강판은 꽤 무겁게 다가올 전망이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com