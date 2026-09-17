지금 ML은 '미-슐 시대' 입단 동기 파이어볼러 듀오의 위대한 도전, 1점대 ERA→200K→만장일치 CYA

밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 지난 9일(한국시각) 시카고 컵스와의 홈경기에서 7회 1사후 교체돼 들어와 동료들의 격려를 받고 있다. UPI연합뉴스

뉴욕 양키스 캠 슐리틀러가 지난 3일(한국시각) LA 에인절스와의 원정경기에서 8회 피칭을 마치고 들어와 동료들의 격려를 받고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 양 리그 사이영상 레이스는 끝났다.

내셔널리그(NL)는 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키, 아메리칸리그(AL)는 뉴욕 양키스 캠 슐리틀러가 그 주인공들이다. 두 선수 모두 지난해 메이저리그에 데뷔했고, 올해 첫 풀타임 시즌을 맞아 최고 투수의 반열에 올랐다.

2002년 4월 생인 미저라우스키는 2022년 드래프트 2라운드 전체 63순위, 2001년 2월 생인 슐리틀러는 같은 해 드래프트 7라운드 전체 220순위로 프로에 입문했다. 20대 중반의 나이에 리그를 평정한 두 파이어볼러는 역사적인 대기록에도 함께 도전하고 있다.

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제이콥 미저라우스키. AFP연합뉴스

우선 17일(이하 한국시각) 현재 두 영건의 성적을 보자.

미저라우스키는 28경기에서 166⅓이닝을 던져 15승5패, 평균자책점(ERA) 1.89, 243탈삼진, WHIP 0.81, 피안타율 0.160을 마크했다. 양 리그를 합쳐 ERA, 탈삼진, WHIP, 피안타율 1위다.

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31경기에서 184⅔이닝을 투구한 슐리틀러는 14승6패, ERA 1.95, 228탈삼진, WHIP 0.90, 피안타율 0.185를 기록했다. AL에서 ERA와 WHIP 1위, 피안타율 2위, 투구이닝 2위, 탈삼진 3위다. 다른 무엇보다 ERA가 1점대라는 점에서 이들을 따라잡을 만한 경쟁자가 각 리그에 사실상 없다.

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즉, 두 투수 모두 만장일치 의견으로 생애 첫 최고 투수의 영광을 안을 가능성이 높다는 얘기다. MLB.com이 16일 발표한 사이영상 모의투표 결과가 그렇게 나왔다. 투표에 참가한 32명의 전문가들 모두 둘에게 1위표를 줬다.

캠 슐리틀러. AFP연합뉴스

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미저라우스키는 강속구 관련 기록을 모조리 갈아치웠다. 올시즌 직구 스피드는 최고 105.5마일, 평균 100.6마일을 찍었다. 이런 스피드로 던진 선발투수는 역사적으로 그가 처음이다. 올해 100마일 이상의 공이 1000개를 넘어섰다.

슐리틀러는 꾸준함과 안정성에서 역사적인 행보를 걷고 있다. 올해 1실점 이하로 막은 게 21경기다. 이 부문서 전체 투수들 중 1위고, 양키스 역사에서도 최다 기록이다. 슐리틀러는 3가지 패스트볼 계열의 공이 모두 정상급 구위를 자랑한다.

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스탯캐스트 자료에 따르면 구종 가치 순위에서 슐리틀러의 포심 직구는 조사 대상 535개 구종 중 '27'로 미저라우스키의 포심 직구에 이어 2위에 올라 있다. 싱커는 '11'로 49위, 커터는 '1'로 304위다. 슐리틀러의 직구 스피드는 최고 101.3마일, 평균 98.0마일을 자랑한다.

100마일대 강속구를 마구 뿌려대는 투수 둘이 나란히 사이영상을 받은 시즌도 사실 없었다고 봐야 한다.

제이콥 미저라우스키. Imagn Images연합뉴스

두 투수가 바라보는 스탯들을 보자.

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우선 양 리그 사이영상 수상자가 나란히 1점대 ERA를 마크한 것은 역대 4번 있었다. 1968년 세인트루이스 카디널스 밥 깁슨(1.12)과 디트로이트 타이거스 데니 맥클레인(1.96), 1972년 필라델피아 필리스 스티브 칼튼(1.97)과 클리블랜드 인디언스 게일로드 페리(1.92), 2018년 뉴욕 메츠 제이콥 디그롬(1.70)과 탬파베이 레이스 블레이크 스넬(1.89), 단축시즌인 2020년 신시내티 레즈 트레버 바우어(1.73)와 클리블랜드 가디언스 셰인 비버(1.63) 등이다.

미저라우스키와 슐리틀러가 5번째 듀오가 될 수 있는 것이다.

양 리그 공히 만장일치로 사이영상이 결정된 시즌은 1968년과 마이애미 말린스 샌디 알칸타라와 휴스턴 애스트로스 저스틴 벌랜가 받은 2022년 두 차례다. '미-슐' 듀오가 3번째 케이스가 될 가능성이 높다.

또한 ERA가 공식 기록으로 도입된 1913년 이후 직전 시즌까지 75이닝 미만의 커리어를 갖고 해당 시즌 ERA 2.50 미만, 200탈삼진 이상을 올린 투수는 한 명도 없었다. 이를 미저라우스키와 슐리틀러가 함께 해나가고 있는 것이다.

남은 시즌 두 투수 모두 최대 2차례 등판을 남겨 놓고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com