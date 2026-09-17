'국가대표' 김도영 3B 복귀→리드오프 전격 배치 "가장 좋은 컨디션이니"

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 김도영과 박재현이 주루 훈련 중 이야기를 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

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[고척=스포츠조선 이종서 기자] "가장 좋은 페이스를 가지고 있으니…."

류지현 대표팀 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 17일 고척스카이돔에서 국군체육부대(이하 상무)와 연습경기를 한다.

이날 대표팀은 김도영(3루수)-문현빈(좌익수)-노시환(1루수)-문보경(지명타자)-김주원(유격수)-박준순(2루수)-조형우(포수)-박재현(우익수)-김지찬(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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김도영이 3루수 수비에 복귀했다. 김도영은 지난 9일 NC전에서 기습 번트를 시도하다가 타구에 맞아 코뼈를 다쳤다. 곧바로 수술을 받았고, 13일 광주 한화전에 보호대를 차고 복귀했다. 다만, 13일에는 지명타자로 출전했다.

류 감독은 "지난 일요일(13일)에 경기에는 나왔지만, 수비수가 아닌 지명타자로 나왔다. 수비 훈련을 편안하게 하고 있다. 수비로 안 나가고 대회에 임하면 본인도 부담스러울 수도 있을 것 같아서 적은 이닝이라도 한 번 나간 다음에 배치를 해주는게 대회 때 적응이 편할 것이라고 생각했다"고 말했다.

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아울러 1번타자로 낸 배경에 대해서는 "가장 페이스가 좋은 김도영을 한 경기에 5번 정도 나가도록 하는게 더 경쟁력 있다고 생각했다. 또 1회만 지나면 박재현이 1번, 김지찬이 2번, 김도영이 3번이 된다"고 말했다.

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16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 류지현 감독이 발걸음을 옮기고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

이날 경기는 8이닝으로 진행된다. '에이스' 곽빈(두산)을 비롯해 13일 소속팀에서 선발로 나왔던 소형준(KT) 최민석(두산)은 경기에 나가지 않는다. 이 외의 8명의 투수가 각각 1이닝을 소화한다.

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하루 전인 16일 류 감독은 "연습경기를 하고 3일이 지난 뒤 경기를 해야 한다. 30구 이상은 무리가 될 수 있다고 생각해 상무 쪽에 양해를 구했다. 30구가 넘어가면 이닝이 종료된다. 상무도 퓨처스 포스트시즌을 해야해서 여유가 있는 상황은 아니라고 하더라. 그래서 상무 운영 방안을 듣고 서로 합의를 했다"고 밝혔다.

8회는 승부치기로 진행된다. 류 감독은 "마지막 8회에는 승부치기를 하려고 한다"라며 "아마추어 대회는 무사 1,2루가 승부치기고 WBC 때는 무사 2루였다. 대회 때는 어떤 상황이 벌어질지 모르니 상황을 인지하고 들어가도록 하려고 한다"라며 "경험이라기 보다는 인지라는 표현이 맞는 것 같다. 이런 상황이 이 대회에는 있을 수 있다는 걸 인지하고 들어가는 알고하는 건 다르다. 연습경기 때 그 이닝(승부치기)에 던지는 투수도 한 명 밖에 안 된다. 선수들에게 어떤 일이 벌어질지 모른다는 가상 시나리오를 이야기 해준다는 게 맞는 것 같다"고 이야기했다.

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15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 단체 사진 촬영에 나선 최준용, 소형준, 김지찬이 이야기를 나누고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

승부치기에 나가는 투수는 최준용으로 정해졌다. 류 감독은 "조병현 박영현 최준용 등이 그 상황에 걸릴 확률이 높다고 봤다. 일단 조병현과 박영현은 조금 더 편안하게 컨디션을 맞추는 게 좋다고 생각해서 두 선수는 뺐다"고 밝혔다.

김건희(키움) 조형우(SSG)로 구성된 포수도 유동적으로 움직인다. 류 감독은 "SSG 투수가 나올 ??는 조형우가 나가지 않도록 할 생각"이라고 말했다.

고척=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com