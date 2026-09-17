'애런 저지 부상 아웃' 양키스 대참사! '초비상' 중요한 시기 또 조기 교체…"오른쪽 허벅지 불편함 느껴"

New York Yankees' Aaron Judge walks back to the dugout after striking out in the third inning of a baseball game against the Minnesota Twins, Wednesday, Sept. 16, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

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[스포츠조선 강우진 기자]애런 저지의 몸 상태가 심상치 않다. 부상 복귀 후 홈런을 쏘아 올리면서 감각을 되찾는 모습이었지만, 부상으로 조기 교체됐다. 포스트시즌을 앞두고 있는 뉴욕 양키스 입장에서는 악재다.

저지는 17일(한국시각) 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 열린 미네소타 트윈스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 2타수 무안타 2삼진을 기록한 뒤 교체됐다. 6회초 저지가 대타로 교체되자 양키스 팬들이 모두 가슴을 졸였다. 양키스는 이날 경기에서 연장 13회까지 가는 승부 끝에 미네소타에게 4-5로 패했다.

Sep 16, 2026; Minneapolis, Minnesota, USA; New York Yankees right fielder Aaron Judge (99) before the game against the Minnesota Twins at Target Field. Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images

저지는 지난 9일 부상에서 복귀한 뒤 6경기에서 연속 출전한 뒤 전날 휴식을 취했다. 이날 다시 경기에 나섰지만, 오른쪽 허벅지에 불편함을 느꼈고, 양키스는 그를 경기에서 빼는 조치를 취했다.

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저지는 "일단 아무렇지 않은 척하면서 얼마나 뛸 수 있는지 지켜보려고 했다"며 "시즌 막판이고 이런 경기들은 중요하지만, 이야기를 나눠본 결과 내가 빠지는 게 맞는 결정이라고 생각했다"고 말했다. 이어 "경기장에서 팀에 부담을 주거나 주루에서 팀에 피해를 주는 상황은 피하고 싶었다"고 덧붙였다.

다행인 것은 양키스가 18일 경기가 없기 때문에 저지가 치료받을 시간이 있다는 것이다. 구단은 48시간 동안 집중적인 치료를 받은 뒤 부상의 정도에 대한 전망을 내놓을 예정이다. 애런 분 양키스 감독은 그의 부상에 대한 섣부른 판단을 피했다. 시간을 두고 상태를 지켜보겠다는 입장이다.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - SEPTEMBER 16: Aaron Judge #99 of the New York Yankees looks on after an at-bat against the Minnesota Twins in the first inning at Target Field on September 16, 2026 in Minneapolis, Minnesota. David Berding/Getty Images/AFP (Photo by David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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저지는 자신의 상태를 낙관하고 있다.

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그는 "다행히 이번 복귀하는 동안에는 신경 쓰이게 하는 문제가 사실상 없었다"며 "그러니 이번에도 그저 작은 문제 하나 정도이고, 곧 다시 경기에 나설 수 있기를 바란다"고 말했다.

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저지가 또다시 이탈하게 된다면 팀에게는 치명적이다. 그럼에도 양키스는 더 큰 그림을 바라볼 필요가 있다. 당분간의 경기는 포스트시즌 등과 비교하면 중요도가 떨어진다. 그렇기에 저지의 무리한 출전을 지양해야 한다는 주장도 있다. 양키스는 현재 아메리칸리그 동부지구에서 탬파베이 레이스에 4.5경기 뒤진 2위다. 오는 23일부터 있을 탬파베이와의 시리즈가 사실상 가장 중요한 일정으로 분류된다. 저지의 몸 상태를 두고 구단의 선택과 집중이 필요한 시기다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com