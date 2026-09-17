'충격' 韓 좌투수 초비상→2명 6실점 붕괴…3아웃도 못 잡고 이닝이 끝나버렸다

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 더그아웃으로 향하는 배찬승의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[고척=스포츠조선 이종서 기자] 세 명밖에 없는 좌투수. 벌써 두 명이 무너졌다.

류지현 대표팀 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 17일 고척스카이돔에서 국군체육부대(상무)와 연습경기를 했다.

이날 경기는 8이닝까지 진행되고, 8회에는 승부치기를 하기로 사전에 합의했다.

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대표팀은 김도영(3루수)-문현빈(좌익수)-노시환(1루수)-문보경(지명타자)-김주원(유격수)-박준순(2루수)-조형우(포수)-박재현(우익수)-김지찬(중견수)이 선발 출전했다.

상무 야구단은 정현승(좌익수)-장재영(1루수)-이율예(포수)-박한결(지명타자)-이승현(2루수)-박관우(우익수)-박지환(중견수)-이태경(3루수)-강성우(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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총 11명의 투수가 나오는 가운데 곽빈 최민석 소형준은 경기조에서 제외됐다. 나머지 8명이 각각 1이닝씩 소화하면서 컨디션을 점검하기로 했다.

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 대표팀 선발투수 오원석이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

이번 대표팀 좌완투수는 오원석 배찬승 김진욱 총 세 명. 배찬승은 전문 불펜 요원이고, 선발이었던 김진욱이 이번 대표팀에서 불펜으로 자리를 옮겼다.

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오원석과 배찬승이 차례로 흔들렸다. 오원석은 1회초 등판해 정현승 장재영 이율예 박한결에게 연속 안타를 맞으며 2실점을 했다. 이후 스리번트 아웃과 병살타로 이닝을 마칠 수 있었다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 대표팀 배찬승이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

전문 불펜 요원인 배찬승이 무너졌다. 선두타자 정현승에게 마운드 맞고 굴절되는 불운의 출루를 허용했다. 장재영에게 안타를 맞은 가운데 이율예에게 적시 2루타를 허용했다. 이어 박한결의 큼지막한 타구를 중견수 김지찬의 집중력있는 수비로 아웃카운트로 바꿨다. 그러나 3루 주자가 들어오면서 실점. 후속 이승현의 타구가 다시 한 번 마운드에 맞고 굴절됐고, 유격수 송구 실책으로 이어졌다.

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좀처럼 아웃카운트가 올라가지 않았던 가운데 박관우에게 2타점 3루타를 맞았다.

이날 대표팀은 선수 보호차원으로 투구수를 총 30개로 제한했다. 30개가 넘어가면 이닝을 마치도록 합의했다. 배찬승의 투구수는 26개가 됐고, 결국 1아웃에서 이닝이 끝났다.

고척=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com