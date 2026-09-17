최종점검은 '끝내기 승리'…류지현호 이제 결전의 땅으로, "좋은 에너지 받아 좋은 결과 있을 것 같다"

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 야구대표팀이 7대6으로 승리했다. 8회말 1사 2,3루 끝내기 2타점 2루타를 날린 김건희가 기쁨을 나누고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[고척=스포츠조선 이종서 기자] "좋은 파트너를 만났네요."

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 17일 고척스카이돔에서 열린 국군체육부대(이하 상무)와의 경기에서 7대6으로 승리했다.

이날 대표팀은 곽빈 최민석 소형준을 제외한 나머지 8명의 투수가 각각 1이닝 씩을 책임지며 실전 점검을 마쳤다.

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출발은 썩 좋지 않았다. 선발투수로 나온 오원석이 시작부터 4연속 안타를 맞으며 2실점을 했다. 2회말 박준순의 3루타와 조형우의 땅볼로 한 점을 만회했지만, 3회초 배찬승이 장타를 허용하면서 4실점으로 흔들렸다.

이 외의 투수들은 좋은 감을 보여줬다. 김영우 성영탁 조병현 김진욱 박영현 최준용은 1이닝을 무실점으로 틀어막았다. 특히 최준용은 무사 1,2루로 진행되는 승부치기에서 실점을 하지 않으며 위기 극복 능력을 보여주기도 했다.

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6회말 2사 만루 찬스를 잡은 대표팀은 대타 윤동희가 2타점 적시타를 때려내며 추격의 불씨를 살렸다. 8회말 승부치기에서 김주원의 행운의 안타에 이어 박준순 김건희의 2타점 적시타로 끝내기 승리를 거뒀다.

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이 외에도 문현빈이 2안타를 치면서 좋은 감각을 보여줬고, 합류 직전 타격감이 좋지 않았던 박준순과 윤동희는 안타를 때려내면서 대표팀에서의 활약을 예고했다.

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경기를 마친 뒤 류 감독은 "좋은 파트너를 만났다. 좋은 훈련이 됐다. 상무에 감사하다. 초반에 실점이 나왔지만, 마지막에 끝내기로 끝날 수 있어서 좋은 에너지를 받아서 좋은 결과가 있을 것 같다"고 했다.

타자들의 감각에 대해서는 "전체적으로 괜찮았다. 오늘은 한 명의 선수보다는 아무래도 일요일(13일)까지 경기를 하다온 선수들이라 그런지 좋은 부분이 이어진 것 같다. 특별히 밸런스가 나쁜 선수는 보이지 않았다"고 이야기했다.

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오원석 배찬승 등 좌투수가 흔들렸던 부분에 대해서는 "고민이라는 표현은 하고 싶지 않다. 구위형으로 밀어붙일 팀, 변화구 완성도를 앞세울 팀 등 상황에 맞게 잘 등판할 수 있도록 확인할 수 있던 자리였다. 그런 의미에서 좋은 실전이었다"고 이야기했다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 8회초 투구를 마친 최준용이 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

또한 승부치기 상황을 번트 뜬공 등으로 극복한 최준용에 대해서는 "최준용의 장점이 회전수가 많은 직구다. 타자 입장에서는 구속보다 빠르게 느껴지는데 그러다보니 뜨는 공이 많이 나올 수 있다"고 이야기했다.

이번 대표팀은 6월 최종 엔트리 발표 후 부상 이탈자 없이 그대로 나고야행 비행기에 탑승할 수 있게 됐다. 류 감독은 "대회를 준비하면서 최종 엔트리에 한 명의 교체없이 왔다는 건 바람직한 일"이라며 "어떤 변수나 잡음이 없이 순조롭게 과정을 가지고 왔다는 것이 좋은 상황"이라고 했다. 이어 "조금 더 빠르게 적응하기 위해서 즐겁게 하자고 주장 노시환에게 주문했는데 역할을 잘했다. 밝은 분위기로 출국할 수 있을 것 같다"고 기대했다.

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고척에서 훈련을 마친 대표팀은 18일 인천국제공항을 통해 일본 나고야로 출국한다. 19일과 20일 현지 적응 훈련을 한 뒤 21일 대만과 조별리그 1차전을 치른다.

고척=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com