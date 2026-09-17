'금메달 따고 오세요' 국대 캡틴 노시환 응원하는 상무 장재영의 포옹[고척 현장]

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[고척=스포츠조선 허상욱 기자] 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 아이치 나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무의 연습경기. 경기 전 그라운드에 반가운 얼굴이 보였다. 상무에서 군 복무 중인 장재영이었다.

장재영은 덕수고 후배인 대표팀 박준순과 인사를 나누며 안부를 묻다가 노시환을 발견하고는 허리를 깊게 숙여 먼저 인사를 건넸다. 노시환도 환하게 웃으며 다가가 장재영을 꼭 껴안았다. 두 선수는 짧은 대화를 나누며 악수로 재회의 인사를 마쳤다.

장재영은 지난해 5월 상무에 입대해 현재 군 복무 중이다. 2021년 키움 히어로즈에 9억원의 계약금을 받고 투수로 입단했으나 팔꿈치 부상으로 긴 시간을 고전했고 2024시즌부터 타자로 전향해 새 출발을 다짐하고 있다.

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한편 지난 14일 소집된 대표팀은 이날 상무와의 연습경기에서 7대6으로 승리하며 최종 실전 점검을 마쳤고 아이치 나고야 아시안게임 금메달 도전을 향한 마지막 채비를 갖췄다.

장재영의 응원을 받는 노시환의 모습은 영상으로 확인할 수 있다.