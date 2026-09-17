선발 아니라고? 롯데 좌완 에이스는 확실한 목표를 내걸었다…"모두가 같이 싸워야죠"

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 6회초 마운드에 오른 김진욱의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 6회초 김진욱이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[고척=스포츠조선 이종서 기자] "모두가 다같이 싸워서 이겨야죠."

김진욱(24·롯데 자이언츠)은 17일 고척스카이돔에서 열린 국군체육부대(이하 상무)와의 연습경기에 등판해 1이닝 무실점을 기록했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임을 준비하는 야구 대표팀은 지난 14일 소집돼 15일과 16일 고척돔에서 훈련을 진행했다. 출국 하루 전인 17일은 최종 점검이었다.

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류지현 대표팀 감독은 이번 아시안게임에서 투수 기용에 있어 승부수 하나를 띄웠다.

이번 대표팀에서 좌완투수는 오원석 배찬승 김진욱으로 총 3명이다. 이 중 전문 불펜 요원은 배찬승 한 명이다. 좌완 불펜이 필요한 만큼, 오원석과 김진욱 중 한 명을 불펜으로 돌려야했다. 류 감독은 김진욱을 낙점했다.

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류 감독은 "우리 투수 구성원이 불펜에 좌완투수가 배찬승 한 명밖에 없다. 그래서 김진욱은 선발보다는 뒤에 상황에 따라서 상대의 타순 등을 고려해 불펜으로 활용하려고 한다"고 밝혔다.

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김진욱을 선택한 이유로는 "김진욱이 불펜 경험이 꽤 있다. 지금 좌투수 중에서는 가장 경쟁력이 있다고 판단했다. 그래서 김진욱을 쓴다는 상황은 아마 중요한 상황일 것이다. 상대의 타순이나 그 역할을 할 수 있는 선수가 김진욱이라고 생각한다"고 설명했다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 6회초 김진욱이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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김진욱은 '모의고사'에서 완벽하게 역할을 했다. 6회 올라와 1이닝을 깔끔하게 막아내면서 류 감독의 선택이 틀리지 않았음을 보여줬다.

김진욱은 경기 후 불펜 등판에 대해 "작년에도 중간 투수로 나왔던 만큼, 크게 이질감은 없었다"고 했다.

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선발 자리에서 내려와 아쉬울 법도 했지만, 금메달이라는 큰 목표를 앞세웠다. 김진욱은 "모두가 다같이 싸워서 이겨야 한다"고 강조했다. 아울러 금메달을 따면 받게 되는 '병역 혜택'에 대해서는 "너무 그쪽으로 생각하면 잘 되던 것도 안 된다. 하고 있는 것에 집중을 한다면 좋은 결과가 있지 않을까 싶다"고 밝혔다.

대표팀 분위기는 좋다. 김진욱은 "비슷한 나이 또래지만 처음 보는 선수도 있다. (노)시환이 형, (문)보경이 형, (곽)빈이 형이 다가와주고 함께 할 수 있도록 해주셨다. 이기기 위해 모인 만큼, 야구 이야기도 많이 하고 있다"라며 "좋은 분위기에서 간다면 목표를 이룰 수 있지 않을까 싶다"고 이야기했다.

고척=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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