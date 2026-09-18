목표는 5회 연속 금메달…'류지현호' 결전의 땅 나고야 출국, "걱정한 선수도 좋은 결과, 다양한 옵션 생겼다"

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 류지현 감독. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[인천공항=스포츠조선 이종서 기자] '류지현호'가 '결전의 땅' 나고야로 떠난다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 18일 인천국제공항을 통해 일본 나고야로 떠났다.

총 24명의 선수로 구성된 야구대표팀은 투수 11명, 야수 13명으로 구성됐다.

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지난 14일 소집돼 15일부터 3일 간 고척 스카이돔에서 훈련을 진행했다. 고척 훈련 마지막날인 17일에는 국군체육부대(상무 야구단)와 연습경기를 하면서 실전 감각을 점검했다. 곽빈 최민석(이상 두산 베어스) 소형준(KT 위즈)을 제외한 8명의 선수가 등판했다. 8회에는 승부치기로 진행하며 국제대회 상황을 대비하기도 했다. 대표팀은 8회말 김건희(키움 히어로즈)의 끝내기로 7대6 승리를 거뒀다.

목표는 금메달이다. 한국은 지난 4차례의 아시안게임에서 금메달을 땄다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 류지현 감독과 야구대표팀. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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출국을 앞두고 류 감독은 "좋은 결과를 위해서는 좋은 과정이 필요한데 지금까지 순조롭게 과정을 보냈다. 좋은 느낌으로 출국할 수 있었다. 감독으로서는 첫 아시안게임이지만, 개인적으로는 네 번째 아시안게임이다. 아시안게임의 환경과 분위기 등을 알 수 있다. 이런 부분은 코치진과 선수들에게 잘 전달해서 좋은 영향력이 있도록 하겠다"고 밝혔다.

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3일 간의 훈련 성과도 이야기했다. 류 감독은 "아시안게임은 다른 대회보다 짧은 소집 기간일 수밖에 없다. 훈련을 한다기 보다는 컨디션을 대회 당일에 어떻게 맞추는 지가 중요했다. 리그에서 했던 모습이 계속 유지됐다는 것이 고무적이다. 컨디션이 떨어졌다고 생각한 선수도 걱정을 했는데 연습경기에서 좋은 결과를 내서 좋은 옵션이 생긴 것 같다"고 만족감을 내비쳤다.

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나고야 현지에는 많은 비가 내렸다. 야구장 역시 그라운드 사정이 좋지 않다는 이야기가 나오고 있다. 대표팀도 출국 하루 전인 17일 급히 직원을 나고야로 보내 상태를 확인하도록 했다.

류 감독은 "환경이 좋다는 이야기는 듣지 못했지만, 잘해줄 것이라고 생각한다. 여러가지 변수가 있겠지만 계속 준비를 해서 이런 부분을 감안해서 잘하겠다"고 이야기했다.

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18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 류지현 감독과 야구대표팀. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

나고야에 도착하면 19일과 20일 현지 적응 훈련을 하고, 21일 대만과 조별리그 첫 경기를 한다. 류 감독은 "국제 대회에서 단기전 선취득점이 굉장히 중요하다. 초반에 기선 제압을 하고 어떻게 분위기를 끌고 가는지가 중요한 포인트인 것 같다. 선수들과 전력 분석할 때 많은 교감을 했기 때문에 좋은 느낌으로 갈 것 같다"고 했다.

류 감독은 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀의 8강 진출을 일궈냈다. 약 6개월만에 다시 출국하는 자리. 류 감독은 "태극기를 달고 국가대표라는 느낌은 같다. 사명감과 책임감도 있다. 아시안게임은 연령대가 젊은 선수다. 더 밝고 응집된 이런 부분에서 더 큰 시너지를 낼 것이라고 생각한다. 주장 노시환이 그런 부분에서 잘해줬다"고 이야기했다.

인천공항=이종서기자 bellstop@sportschosun.com