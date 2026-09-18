항저우 金 기운을 나고야로…주장의 당부, "대만 잡으면 더 무서운팀 될 수 있다"

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[인천공항=스포츠조선 이종서 기자] "분위기를 많이 탈 것 같아요."

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 18일 인천국제공항을 통해 일본 나고야로 떠났다.

아시안게임 야구대표팀은 총 24명(투수 11명, 야수 13명)의 선수로 구성돼 있다. 2001년 1월1일 이후 출생자인 만 25세 이하 프로 입단 4년 차(2023년 이후 입단) 이하 선수가 대상이었으며 만 29세 이하(1997년1월1일 이후 출생) 선수 중 3명을 와일드카드로 뽑을 수 있었다. 한국은 곽빈(두산 베어스) 문보경(LG 트윈스) 노시환(한화 이글스)을 와일드카드 선수로 뽑았다.

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주장은 노시환이 맡았다. 2000년 생으로 야수 중에서는 최고참이다. 2023년 열린 항저우 아시안게임을 비롯해 2023년 아시아프로야구챔피언십(APBC) 2026년 월드베이스볼클래식(WBC) 등 다수의 국제 경험도 보유했다.

올 시즌에는 118경기에서 타율 2할8푼1리 27홈런 90타점 OPS 0.861의 성적을 기록했다.

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류 감독은 "노시환은 굉장히 밝고 유쾌한 선수다. 후배들을 잘 이끌 수 있는 능력이 있다고 봤다. 코칭스태프와 상의를 해서 그런 결과를 냈다"고 노시환을 주장으로 선임한 배경을 설명했다.

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노시환은 "소집날 감독님께서 부르셔서 '네가 큰 역할을 맡아줘야 될 것 같다'고 하셔서 주장이라고 생각했다"라며 "조금은 예상하고 있었다. 야수 중에서 나이가 가장 많다 보니 혹시 맡기실 수도 있겠다는 생각은 했다. 감독님께서 말씀하셔서 흔쾌히 알겠다고 했다"고 밝혔다.

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노시환은 이어 "원래 활기차고 재미있는 분위기에서 하는 걸 좋아한다. 주장이 됐다고 무겁기보다는 밝게 친구 같은 분위기에서 했으면 좋겠다. 그게 원팀이 되는 데 있어서 더 좋을 것 같다. 그 분위기로 가려고 한다"고 했다.

대표팀은 지난 14일 소집돼 15일부터 고척 스카이돔에서 3일간 훈련을 진행했다. 이 중 마지막날이었던 17일에는 상무와의 연습경기를 하면서 실전 감각을 조율했다. 노시환도 안타 한 방을 치면서 출국을 앞두고 감을 끌어올렸다.

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18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 출국을 앞두고 노시환은 "지난 아시안게임과는 느낌이 다르다. 그때는 선배들도 많고, 형들을 따라가면 됐다면 지금은 동생이 많고 주장이라는 직책까지 맡으니 더 책임감이 생긴다"고 했다.

류 감독은 지난 3일간 훈련 과정에서 노시환의 역할을 높게 평가했다. 팀 분위기를 좋게 이끌었다는 것. 노시환은 "나는 뭘하지 않았다. 밝고 재미있는 분위기를 좋아하다보니 후배들과 그렇게 운동을 하다보니 좋게 봐주신 것 같다"고 했다.

3년 전 항저우 아시안게임에서 금메달을 목에 걸었던 노시환은 당시와 비교해 "경험이 쌓였다. 그래서 여유가 생긴 것 같고, 리더십도 더해진 것 같다. 그래서 후배들과 같이 한 마음으로 우승을 목표로 간다면 금메달을 충분히 딸 수 있을 것 같다. 주장으로서 잘 이끌어 한 팀이 되는 대한민국을 만들어 금메달을 목에 걸고 오겠다"고 강조했다.

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대표팀은 19일과 20일 현지 적응 훈련 후 21일 대만과 조별리그 첫 경기를 한다. 노시환은 "일본과 대만 모두 좋은 팀이다. 방심할 생각은 없다. 모든 경기를 이기기 위해서 노력을 하겠다. 일본과 대만 많이 붙어본 만큼, 어느정도 투수들은 다 알고 있다. 그런 내용을 안 쳐본 선수들에게 공유해주는 대화를 많이 했다"라며 "어린 선수들이 많아서 분위기를 많이 탈 것 같다. 1차전 대만전을 가져간다면 좋은 분위기를 타서 더 무서운 팀이 될 것 같다. 1차전이 가장 중요할 것 같다. 선수들에게도 그런 메시지를 전달하고 싶다"고 이야기했다.

인천공항=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com