155㎞ 쾅쾅! 돌아온 김서현, '구속 걱정'은 기우였다…"9회에 나간다" 약속 지킨 김경문 [SC포커스]

사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 김영록 기자] 155㎞ 직구가 쾅쾅 꽂혔다. 상대 타자들이 배트는 연신 허공을 갈랐다.

드라마의 한 장면 같은 KKK. 한때 한화 이글스의 뒷문을 책임졌던 김서현의 귀환을 알리는 순간이었다.

지난해 31세이브로 KT 위즈 박영현에 이어 이 부문 2위. 리그 대표 마무리였지만, 시즌 막판부터 균열이 엿보였다.

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포스트시즌에서 거듭된 실패를 경험했고, 올해 들어 급격히 흔들리는 모습을 보인 끝에 2군으로 내려갔다.

하지만 절치부심이 통했다. 한화 구단 역시 김서현에게 일본 유학을 주선하는 등 기량 회복을 위해 최선을 다했다.

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지난 16일 대전 KT전에서 김서현이 보여준 모습은 그 노력이 결실을 맺은듯 했다. 김경문 한화 감독은 앞서 "9회에 나가니까 집중력이 올라가더라. 계속해서 9회에 등판시킬 것"이라던 약속을 지켰다.

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18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 경기를 준비하고 있는 한화 김경문 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

4-4 동점으로 맞선 9회, 류현진이 6이닝 무실점 9K로 호투하며 2-0으로 앞서던 경기를 불펜이 무너지며 한때 2-3 역전까지 허용했다가 다시 가까스로 4-4 동점을 만든 경기였다.

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김서현이 등판하자 현장 분위기가 달라졌다. 뜨거운 환호성이 터져나왔다.

예전의 김서현이었다면 중압감에 볼넷을 쏟아내며 제풀에 쓰러졌을 지도 모를 일. 하지만 김서현은 달라져있었다.

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1구1구 탄성이 대폭발했다. KT 류현인에게 던진 초구 155㎞ 직구가 스트라이크가 됐다.

워낙 위력적인 직구가 연달아 꽂히다보니 변화구마다 헛스윙이 쏟아졌다. 이날 선발 류현진-불펜 짐머맨 장유호 등이 등판했다가 갑자기 김서현이 나오니 타자들이 더욱 난감해하는 기색도 있었다. 결국 류현인-오윤석 연속 삼진, 최원준에게 볼넷과 도루를 허용했지만, 유준규에게 다시 155㎞ 직구로 삼진을 잡아내며 자신의 역할을 끝냈다.

사진제공=한화 이글스

일본 유학과 1군 복귀 이후 좀처럼 나아지지 않는 구속과 경기내용에 쏟아졌던 우려와 걱정을 한큐에 씻어낸 멋진 1이닝이었다. 올해 가을야구는 어려워졌지만, 다시 날아오를 김서현의 미래를 예감케 한 것만으로도 충분했다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com