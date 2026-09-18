'다승 1위+LG 소속 첫 100승' 에이스 기살리기 프로젝트? LG, 임찬규 가족 시구 출격

사진제공=LG 트윈스

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[스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스 임찬규의 어머니와 누나가 시구, 시타자로 출격한다.

LG 구단은 오는 19~20일 서울 잠실야구장에서 열리는 한화이글스와의 홈경기에 앞서 승리기원 시구 소식을 알렸다.

19일 시구자는 남성 아이돌 그룹 '하이라이트'의 이기광이다. 하이라이트는 2009년 '비스트'로 데뷔한 이후 지금까지 다양한 장르를 소화하며 팬들의 사랑을 받았다.

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이기광은 "LG트윈스 홈경기에서 시구하게 되어 기쁘고 영광스럽다. 선수분들 모두 부상 없이 멋진 경기 펼쳐주시길 바라며, 좋은 결과가 있기를 함께 응원하겠다"라고 시구 소감을 밝혔다.

20일에는 '패밀리데이'를 맞아 특별한 시구, 시타자가 잠실야구장을 찾는다. 최근 구단 역사상 3번째로 통산 100승을 달성한 임찬규 선수의 어머니 김유진 씨와 누나 임윤아 씨가 주인공이다. 패밀리데이는 올 한 해 선수들에게 큰 힘이 되어준 선수단 가족을 초청하여 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 행사다.

사진제공=LG 트윈스

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임찬규는 지난 13일 삼성라이온즈와의 원정경기에 선발 등판해 통산 100번째 승리를 따내며 LG트윈스 역사에 이름을 새겼다. 이는 전신 MBC청룡을 포함해 김용수(126승), 정삼흠(106승) 이후 3번째 기록이며, 오직 LG트윈스 소속으로 100승을 달성한 건 임찬규가 최초다.

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시구자 김유진 씨와 시타자 임윤아 씨는 "잠실야구장 마지막 시즌에 이렇게 귀한 시구 기회를 주셔서 감사하다. 관중석에서 어린 찬규랑 같이 야구를 보던 게 엊그제 같은데 어느새 시간이 흘러 어엿한 팀의 주축 선수가 되고, 이렇게 시구, 시타도 초청받게 됐다"라며 "우리 LG트윈스 선수들 부상 없이 건강하게 좋은 성적으로 유종의 미를 거둘 수 있기를 끝까지 응원하겠다. 저희 찬규도 많이 응원해 주셨으면 좋겠다. LG트윈스 파이팅!"이라고 각별한 소감을 전했다.

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LG트윈스는 잠실야구장 마지막 해를 기념하여 19일 경기 종료 후 불꽃놀이와 응원단 스테이지로 이뤄진 'Forever Jamsil Night' 행사를 마련했다. 더불어 19일과 20일엔 1, 3루 내야광장, 3루 내야 데크에 'Forever Jamsil' 기념 포토존을 설치하고, 외야캐치볼장에서 'LG트윈스 X 말본' 콜라보 팝업스토어를 운영할 예정이다.

대전=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com