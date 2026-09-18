창단 첫 100만 관중 도전! 1위 KT, 카운트다운→럭키매직→골든티켓까지 이벤트 대폭발

사진제공=KT 위즈

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[스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 창단 첫 100만 관중 달성을 기원하며 이벤트에 나섰다.

KT는 18일부터 오는 10월 7일까지 수원 KT위즈파크에서 열리는 홈 10경기에서 100만 관중 달성을 기원하며, 이벤트를 진행한다.

KT는 올 시즌 홈 61경기에서 84만 8673명의 관중 수를 기록 중이다. 지난 시즌 대비 31%의 관중 증가율을 보이고 있으며, 창단 이후 첫 홈 경기 100만 관중에 도전한다. 이에 맞춰 100만 관중 달성을 기원하는 다채로운 이벤트가 열린다.

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먼저 '100만 관중 카운트다운' 이벤트는 예매 시점 기준으로, 1만 명 단위의 예매 고객 한 팀씩(91만번째 관중부터 99만번째 관중까지 총 9팀)을 선정해 2027시즌 스카이박스(8인실) 초청권을 제공한다.

두 번째로 올 시즌 포스트시즌 티켓이 걸려있는 '포스트시즌 티켓 릴레이'를 진행한다. 잔여 홈 경기에서 매 경기 5명을 추첨해 포스트시즌 티켓(1인 2매)을 증정한다. 이어 '빅또리의 럭키 매직 릴레이'는 매 경기 20명을 추첨해 다양한 경품을 제공한다. 두 행사는 구단 공식 애플리케이션 위잽(wizzap)의 실시간 이벤트 및 현장 이벤트를 통해 참여 가능하다.

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마지막으로 '100만번째 관중 골든 티켓'의 주인공을 찾는다. 예매 시점 기준, 100만번째 예매 고객에게 2027시즌 시즌권 1매(응원지정석)와 스카이박스(8인실) 초청권을 선물한다.

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해당 이벤트의 자세한 내용은 구단 공식 홈페이지와 구단 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com