뭘 숨기는건 아니겠지? "오타니 회복 잘되고 있다" 사장-감독 이구동성, 24일 복귀 낙관적

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 오는 24일(한국시각) 복귀할 수 있을 것으로 보인다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]이두근과 무릎 염좌 진단을 받고 LA 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단(IL)에 오른 오타니 쇼헤이가 정규시즌 복귀가 가능할 것으로 보인다.

앤드류 프리드먼 다저스 사장은 18일(이하 한국시각) 오타니의 재활 상태에 대해 "그는 아주 잘하고 있다. 잘 회복되고 있다"며 "정규시즌에 그가 복귀할 수 있을 것으로 본다"고 말했다.

프리드먼 사장은 이날 그레이트 아메리칸볼파크에서 열린 신시내티 레즈전을 승리한 뒤 열린 지구 우승 세리머니에 참가해 이같이 밝혔다. 다저스는 최근 5년 연속 NL 서부지구 패권을 확정했다. 이제 남은 정규시즌 목표는 디비전시리즈에 직행하는 것과 오타니의 복귀다.

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데이브 로버츠 감독도 오타니의 정규시즌 복귀를 낙관했다. 이날 경기를 앞두고 그는 "오타니는 이번 주말 코치가 던지는 공을 치기로 돼 있다"면서 "통증은 사라졌다. 필요한 모든 일을 진행하고 있다. 실전 복귀 시점을 아직 알 수는 없지만, 내가 보고받는 모든 것은 매우 긍정적"이라고 했다. 복귀 과정이 순조롭다(normalish)는 뜻이다.

오타니 쇼헤이가 지난달 19일(한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도전에서 3회초 우중간 투런홈런을 치고 힘차게 베이스를 돌고 있다. 오타니의 가장 최근 홈런 장면이다. AP연합뉴스

오타니는 팀의 원정기간 동안 LA에 남아 지난 16일 IL 등재 후 처음으로 배트를 잡고 티배팅을 실시했다. 17,18일에는 휴식을 취했다. 그러나 재활에 속도를 내고 있다고 해도 100% 컨디션을 가지고 복귀하기는 현실적으로 어렵다.

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브랜든 곰스 다저스 단장이 지난 16일 일본 스포츠 매체 풀카운트와 인터뷰에서 "오타니가 정규시즌을 건너뛰고 포스트시즌에 맞춰 복귀할 수도 있다"고 말한 이유다. 다저스는 디비전시리즈에 직행할 경우 10월 4일부터 가을야구를 한다. 오는 28일 정규시즌을 마치면 닷새의 준비 기간이 주어지는 것이다. 오타니가 완벽에 더 가까워질 때까지 기다릴 수 있다는 뜻이다.

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다저스는 하루라도 빨리 디비전시리즈 직행을 확정하길 바라고 있다. NL 동부지구 1위 애틀랜타 브레이브스에 4게임차 앞서 있어 가능성은 높지만, 오타니가 부담없는 경기에서 마음껏 배트를 휘두르는 경기가 정규시즌서 많이 주어져야 한다. 그래도 안될 경우 포스트시즌에 맞춘다는 뜻이다.

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이와 관련해 캘리포니아 포스트는 이날 '월드시리즈 3연패를 노리는 다저스는 오타니가 포스트시즌서도 여전히 부상을 안고 타석에 들어설 수도 있다는 걸 알고 있다'며 '그럼에도 오타니의 존재는 팀의 우승 목표 달성에 있어 결정적인 변수가 될 수 있다'고 전했다.

오타니 쇼헤이가 100%의 컨디션을 회복하고 복귀하기는 어렵다. AFP연합뉴스

'타자' 오타니의 건강한 복귀 못지 않게 다저스에 중요한 전력 변수는 선발 로테이션이다. 좌완 블레이크 스넬이 지난 17일 신시내티전서 1이닝을 마치고 사타구니 통증을 호소하며 자진 강판했기 때문이다. 본인은 다음 등판에 지장이 없다고 했지만, 해당 부위는 2021년부터 괴롭혀온 고질적 부상이다. 상태를 지켜봐야 한다.

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스넬이 가동이 안된다면 포스트시즌서 불펜 보직을 수행할 예정인 사사키 로키 또는 저스틴 로블레스키가 다시 선발진에 합류한다. 그러면 팀 최대 약점인 불펜진 안정화에 차질이 빚어질 수 있다. 목 통증으로 IL에 오른 에드윈 디아즈가 지난 17일 트리플A 재활 경기에서 1이닝 무실점을 기록했지만, 복귀하더라도 신뢰를 받기는 어려울 수 있다. 그의 복귀 예상 시점은 19일이다.

한편, 지난달 23일 왼손 골절 진단을 받고 IL에 오른 외야수 앤디 파헤스는 오는 23일 복귀한다. 특급 루키인 호스웨이 더파울라가 포스트시즌 로스터에 포함될 지도 지켜볼 일이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com