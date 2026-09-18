드디어 잘생긴 코 다시 공개! '보호대' 사라진 김도영, 건강한 모습으로 출국, 야구대표팀 아시안게임 5연패 도전[AG출국현장]

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 김도영. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 김도영. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 류지현 감독과 야구대표팀. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[인천공항=스포츠조선 송정헌 기자] 코 보호대가 사라진 김도영이 야구대표팀과 함께 결전지 일본으로 출국했다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임'에 참가하는 야구대표팀이 일본 나고야로 출국했다.

류지현 감독이 이끄는 야구대표팀은 총 24명(투수 11명, 야수 13명)으로 구성됐다. 2001년 1월1일 이후 출생자인 만 25세 이하 프로 입단 4년 차(2023년 이후 입단) 이하 선수가 대상이다. 각 팀 당 최대 3인으로 제한했다. 만 29세 이하(1997년1월1일 이후 출생) 선수 중 3명 곽빈, 노시환, 문보경이 와일드카드로 뽑았다.

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18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 곽빈. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 박재현. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 문현빈. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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대표팀 주장은 한화 이글스 노시환이 맡았다.

야구대표팀은 지난 14일 소집돼 15일부터 고척돔에서 훈련을 했다. 17일에는 상무와 연습경기로 컨디션을 점검했다. 리그는 계속 열리지만 야구대표팀에 뽑힌 선수들은 2주간의 일정으로 일본에서 아시안게임 금메달에 도전한다.

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KIA 타이거즈 김도영도 야구대표팀과 함께 출국했다.

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최근 경기 도중 코뼈 골절 부상을 당해 수술까지 받았던 김도영은 지난 13일 '코 보호대'를 착용하고 1군에 복귀했다. 김도영은 13일 한화를 상대로 복귀 전에서도 4타수 3안타 3타점 1득점으로 변함없는 활약을 펼쳤다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 김도영. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 팬에게 선물을 받고 있는 김도영. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 류지현 감독. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

김도영은 올 시즌 3할1푼, 40홈런, 140안타로 절정의 기량을 뽐내고 있다. 야구 대표팀에서도 1번 타자 중책을 맡을 예정이다.

결전지 일본 나고야로 이동한 야구대표팀은 21일 금메달을 다툴 대만과 조별리그 1차전 경기를 갖는다. 야구대표팀은 지난 2010년 광저우-2014년 인천-2018년 자카르타-2022년 항저우에 이어 2026년 나고야에서 아시안게임 5연속 금메달에 도전한다

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18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 김도영. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/