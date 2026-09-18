'류지현호' 결국 AG 야구장 적응 훈련 못한다…대체 확보 안했으면 어쩔 뻔 했나 [나고야 현장]

인터뷰하는 류지현 감독 (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀 류지현 감독이 18일 일본 주부국제공항을 통해 입국, 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.9.18 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 결국 '류지현호'의 야구장 적응 훈련 하루가 불발됐다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 18일 일본 나고야에 도착했다.

대표팀은 19일과 20일 양 일 간 경기가 열리는 야구장 적응 훈련을 진행한다는 계획이었다. 대표팀은 오카자키 구장과 도요하시 구장에서 경기를 한다.

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내야 전체가 흙으로 되어 있는 등 KBO리그 구장과는 다른 환경. 류 감독은 "일본 스프링캠프 구장과 비슷하다"라고 설명했다. 선수들에게도 어느정도 익숙할 수 있지만, 경기를 앞두고 적응하는 건 또 다른 문제.

날씨라는 최대 변수를 맞았다. 최근 나고야 지역에는 많은 양의 비가 내렸다. 큰 홍수가 나면서 대회 차질이 우려되기도 했다. 전반적으로 정비를 마치면서 나고야 시내는 깨끗한 상태로 선수들을 맞았다.

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문제는 야구장이었다. '물폭탄'을 맞으면서 정비할 시간이 부족했다. 입국하기 전까지도 조직위원회는 훈련 진행 가능 여부를 대표팀 측에 알려주지 않고 있었다. 대표팀은 19일의 구체적인 일정도 모른 채 들어와야만 했다.

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마냥 손놓고만 있을 수도 없었다. 대표팀 측은 도요하시와 오카자키 사이의 야구장을 발빠르게 구하면서 일단 몸을 풀고 훈련을 할 수 있는 환경을 마련해놓았다. 다만, 실내연습장 훈련으로만 진행될 가능성이 높다.

나고야 입성한 류지현 감독 (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀 류지현 감독이 18일 일본 주부국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.9.18 mon@yna.co.kr(끝)

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류 감독은 선수들이 동요하지 않도록 했다. 18일 나고야 입국 직후 인터뷰에서 류 감독은 "훈련 장소 배정이 정상적으로 안 될 수도 있다는 이야기가 있더라. 일단 그런 부분을 염두에 두고 KBO 자체에서 야구장을 섭외해둔 것이 있다"라며 "원래대로 배정을 해준다면 기존 계획대로 가서 훈련을 하고, 그렇게 안 된다면 우리가 잡아둔 구장으로 가면 되지 않을까 싶다"고 이야기했다.

낯선 환경에 적응하지 못하게 됐지만, 류 감독은 "같은 조건이다. 우리만 야구장을 못 가는 것이 아닌 8개국이 같은 상황"이라고 담담하게 경기를 준비하겠다는 뜻을 밝혔다.

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한편, 일본 나고야에 들어온 대표팀은 19일과 20일 훈련 후 대만(21일) 홍콩(22일) 태국(23일)과 차례로 경기를 한다. 25일과 26일 슈퍼라운드를 거쳐 27일 메달 결정전을 치른다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com