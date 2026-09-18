100만 관중 향해 달린다! KT-LG 맞붙은 수원, 오후 7시 1만8700석 매진 완료…올해 23번째 [수원현장]

사진제공=KT 위즈

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 매진을 기록한 케이티위즈파크. LG를 응원하는 야구팬들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 창단 첫 100만 관중을 향해 폭풍질주하고 있다.

18일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 LG 트윈스의 경기는 이날 오후 7시 1만8700장의 티켓이 모두 팔렸다. 올해 수원의 23번째 매진이다.

이로써 KT는 올해 홈 62경기에서 관중은 86만 7373명이 됐다.

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현재까지 지난 시즌 대비 관중 증가율이 30%가 넘지만, 올시즌 KT의 홈경기가 71경기라는 점이 최대 변수다. 프로야구는 2022년부터 2연전을 폐지하고 홈/원정 경기를 격년제로 73-71경기를 번갈아 치르고 있다. 남은 9경기에서 매경기 평균 1만 5000명 정도의 팬들이 찾아와야한다. 올시즌 평균 관중은 1만3990명이다.

지난해 프로야구 총 관중은 역대 최고치인 1231만2519명을 찍었다. KT 역시 창단 첫 100만 관중을 꿈꿨지만, 아쉽게도 97만 941명으로 약 3만명을 남겨두고 아쉽게 놓친 바 있다.

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KT는 2019년 이강철 감독이 처음 지휘봉을 잡으면서 전환기를 맞이했다. 신생팀의 벽에 가로막혔던 이전과 달리 2020년 첫 가을야구 진출을 시작으로 5년 연속 진출에 성공하며 안정된 강팀의 반열에 올랐고, 2021년에는 창단 첫 우승까지 차지한 바 있다. 올해로 8년차인 이강철 감독은 정규시즌 1위가 유력함에 따라 재계약을 통해 내년에도 KT 지휘봉을 잡을 것으로 예상된다.

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KT는 100만 관중 카운트다운을 통해 1만명 단위로 2027년 스카이박스(8인실) 초청권, 포스트시즌 티켓 릴레이, 빅또리의 럭키매직 릴레이, 100만 관중 골든티켓 등을 증정할 예정이다. 행운의 주인공을 누가 차지할지도 관심거리다.

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이날 LG는 홍창기(우익수) 박해민(중견수) 오스틴(지명타자) 송찬의(좌익수) 문정빈(1루) 오지환(유격수) 구본혁(3루) 이주헌(포수) 신민재(유격수) 라인업으로 경기에 임한다.

KT는 최원준(중견수) 김민혁(좌익수) 안현민(우익수) 힐리어드(좌익수) 김현수(1루) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 권동진(유격수)로 출전한다.

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선발은 LG 톨허스트, KT 로건의 맞대결이다. 5회말 현재 LG가 6-0으로 리드중이다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com